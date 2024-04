Nowe spojrzenie na Kapitana Amerykę 4. Tak prezentuje się strój kolejnego Falcona

Marvel planował premierę Kapitana Ameryki 4 na tegoroczny okres letni, ale film potrzebował dodatkowego czasu, aby nagrać dodatkowe sceny. Premiery doczekamy się dopiero w lutym przyszłego roku, ale niektórych działań promocyjnych filmu nie było można odłożyć na później. Wygląda na to, że studio nie zdołało dojść do porozumienia z portugalskim McDonald’s, gdzie w zestawach Happy Meal będzie można zdobyć jedną z kilku zabawek z bohaterami filmu. Już wcześniej jedna z nich trafiła do sieci, prezentując nową, potężną antagonistkę, z którą Sam Wilson będzie musiał sobie poradzić. Bohater nie będzie jednak sam i wraz z nim do walki stanie nowy Falcon.

Kapitan Ameryka 4 – nowe spojrzenie na kostium Falcona

Jeżeli nie oglądaliście serialu Falcon i Zimowy żołnierz, to powinniście poznać nowego bohatera, czyli Joaquina Torresa Ramireza, który przejął tożsamość Falcona po Wilsonie. Postaci nie zabraknie w Kapitanie Ameryce: Nowym wspaniałym świecie, a będzie on posiadał zupełnie nowy kostium od tego, który nosił poprzedni superbohater.