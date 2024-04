Red Hulk na pierwszej grafice z Kapitana Ameryki 4. Fani porównują do Shreka i brata Hagrida

Do sieci trafiła grafika prezentująca Red Hulka, który będzie istotną postacią w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

W ostatnim czasie dużo się dzieje wokół Kapitana Ameryki 4. Najpierw Marvel podzielił się pierwszymi oficjalnymi zdjęciami z filmu, a niedawno do sieci trafiła fotografia prezentująca licencjonowane gadżety z filmu, na wśród których możemy zobaczyć wygląd nowej antagonistki, z którą Sam Wilson będzie musiał się zmierzyć. Teraz na Reddicie udostępniono grafikę, która prezentuje wygląd Red Hulka.

Kapitan Ameryka 4 – Red Hulk nie spodobał się fanom

W filmie generał Thaddeus Ross, w którego wciela się Harrison Ford, zostanie przemieniony w Red Hulka. Nie wiadomo, w jaki sposób to się stanie, ale Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ma zostać w jakiś sposób powiązany z Mecenas She-Hulk. W serialu pewna grupa chciała stworzyć armię Hulków z napromieniowanej gammą krwi Jennifer Walters. Możliwe, że jedna z próbek trafi do Rossa, który zostanie zmuszony do jej przyjęcia, aby uratować swoje życie.