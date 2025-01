Nowe spojrzenie na Ciri z Wiedźmina 4. Uwagę zwraca jeden szczegół

Do sieci trafił nowy materiał z kolejnego Wiedźmina, na którym możemy zobaczyć główną bohaterkę gry CD Projekt RED.

Już wkrótce minie miesiąc od debiutu pierwszego zwiastuna Wiedźmina 4. Przez ten czas dowiedzieliśmy się wiele szczegółów o grze, w tym dotyczących potworów, a także postaci niezależnych, którzy mają „żyć własnym życiem”. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku CD Projekt RED rozsyłał do dziennikarzy, Youtuberów oraz growych Influencerów kartki świąteczne z motywem Wiedźmina. Trafiły one do sieci i pozwalają bliżej przyjrzeć się Ciri.

Wiedźmin 4 – nowe spojrzenie na Ciri i ważny szczegół

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to sama twarz głównej bohaterki, która różni się od tego, który mogliśmy zobaczyć w zwiastunie. Przypomnijmy, że ten element wywołał niemałą krytykę w mediach społecznościowych. Wygląd postaci bardziej przypomina jej młodszą wersję z Wiedźmina 3: Dziki Gon. Bohaterka wyraźnie ukrywa się przed potworem Baukiem, z którym przyszło jej się zmierzyć w trailerze gry. Wszystko to przy świetle księżyca z padającym z nieba śniegiem oraz wyrwą w kształcie choinki u góry jaskini.