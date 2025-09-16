Nowe seriale z Gry o Tron z terminami premier. HBO ujawnia swoje plany

Stacja potwierdziła, że w przyszłym roku otrzymamy aż dwa seriale ze świata Westeros.

Platforma HBO Max i stacja HBO szykują dla widzów prawdziwy serialowy maraton. Casey Bloys, szef obu marek, ujawnił pierwsze konkretne daty i okna premier kilku najważniejszych tytułów. Wśród nich znalazły się zarówno nowe sezony kultowych serii, jak i długo wyczekiwane produkcje osadzone w świecie Gry o tron. HBO ujawnia terminy premier swoich nadchodzących seriali Najbliżej premiery jest Rycerz Siedmiu Królestw, czyli prequel Gry o tron oparty na opowiadaniach George’a R.R. Martina Opowieści z Siedmiu Królestw. Serial zadebiutuje w styczniu 2026 roku i już teraz wiadomo, że doczeka się dwóch kolejnych sezonów. Bloys zapewnia, że produkcja zaoferuje zupełnie inne spojrzenie na znane uniwersum i odświeży jego formułę bardziej lekkim, przygodowym tonem.

To opowieść o bohaterstwie i przyjaźni w czasach, gdy na Żelaznym Tronie zasiadali jeszcze Targaryenowie. Będzie mieć bardziej kameralny charakter i pokaże świat Westeros z perspektywy, której jeszcze nie widzieliśmy – zapowiedział Casey Bloys. W tym samym miesiącu na HBO pojawi się również czwarty sezon Branży, czyli cenionego dramatu finansowego, który przyniósł Marisie Abeli prestiżową nagrodę BAFTA. Na lato 2026 roku zaplanowano powrót Rodu smoka z trzecim sezonem. Produkcja jest obecnie w trakcie zdjęć i według Bloysa trafi na ekrany prawdopodobnie już w czerwcu. Sezon otworzy monumentalna bitwa w Gardzieli i to właśnie ona zapoczątkuje okres wojny totalnej między Czarnymi a Zielonymi. Skala widowiska będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej – ujawnił szef HBO. Na wiosnę 2026 roku fani w końcu zobaczą trzeci sezon Euforii. Bloys przyznał jednak, że dalsza przyszłość tej produkcji nie jest pewna, ponieważ zależy od harmonogramów jej największych gwiazd, w tym Zendayi, Sydney Sweeney i Jacoba Elordiego. Wszyscy chcemy kontynuacji, ale to projekt bardzo zależny od dostępności kluczowych aktorów. Zobaczymy, jak uda się pogodzić ich kalendarze – podkreślił.

Na 2026 rok zapowiedziano również nowy spin-off Teorii wielkiego podrywu, który powstaje w ścisłej tajemnicy. Bloys opisał go jako „niezwykle zabawny” i dodał, że HBO „czeka tylko na odpowiedni moment”, by go zaprezentować. Znacznie dłużej trzeba będzie poczekać na wysokobudżetowy serial o Harrym Potterze. Produkcja planowana jest dopiero na 2027 rok, a prace nad nią wciąż trwają na wczesnym etapie. Bloys zdradził też, że HBO wciąż zastanawia się nad przyszłością innych popularnych tytułów. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy piąty sezon Hacks będzie finałowy, a Nathan Fielder wciąż rozważa, jak mogłaby wyglądać ewentualna kontynuacja Próby generalnej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.