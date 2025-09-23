Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe science fiction od twórców Breaking Bad i Z Archiwum X na materiale. Kolejna zapowiedź serialu

Radosław Krajewski
2025/09/23 16:15
0
0

Apple przypomina o swojej zbliżającej się produkcji.

Apple TV+ zaprezentowało kolejny materiał z Pluribus, nowego serialu science fiction autorstwa Vince’a Gilligana. Twórca Breaking Bad i Z Archiwum X powraca z intrygującą produkcją, która już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Poniżej zobaczycie klip z serialu, który utrzymany jest w enigmatycznym tonie, co przywodzi na myśl kampanię promocyjną innego hitu platformy, czyli Rozdzielenia.

Pluribus

Pluribus – nowy materiał z serialu science fiction od Apple TV+

Pluribus przenosi widzów do Albuquerque w Nowym Meksyku, czyli miasta, które fani kojarzą przede wszystkim z Breaking Bad. Historia opowiada o bohaterce imieniem Carol, w którą wciela się Rhea Seehorn. Carol, opisywana jest jako „najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie”, której przypadnie rola ocalenia ludzkości przed… szczęściem.

Oprócz Seehorn na ekranie zobaczymy również Karolinę Wydrę, Carlosa Manuela Vesgę, Miriam Shor oraz Sambę Schutte.

Pierwsze dwa odcinki Pluribus zadebiutują w piątek 7 listopada na Apple TV+. Kolejne epizody będą trafiać do serwisu co tydzień aż do 26 grudnia. Co ciekawe, Apple już teraz potwierdziło zamówienie drugiego sezonu, co w przypadku tej platformy zdarza się niezwykle rzadko przed premierą.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

