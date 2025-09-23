Nowe science fiction od twórców Breaking Bad i Z Archiwum X na materiale. Kolejna zapowiedź serialu

Apple TV+ zaprezentowało kolejny materiał z Pluribus, nowego serialu science fiction autorstwa Vince’a Gilligana. Twórca Breaking Bad i Z Archiwum X powraca z intrygującą produkcją, która już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Poniżej zobaczycie klip z serialu, który utrzymany jest w enigmatycznym tonie, co przywodzi na myśl kampanię promocyjną innego hitu platformy, czyli Rozdzielenia.

Pluribus – nowy materiał z serialu science fiction od Apple TV+

Pluribus przenosi widzów do Albuquerque w Nowym Meksyku, czyli miasta, które fani kojarzą przede wszystkim z Breaking Bad. Historia opowiada o bohaterce imieniem Carol, w którą wciela się Rhea Seehorn. Carol, opisywana jest jako „najbardziej nieszczęśliwa osoba na świecie”, której przypadnie rola ocalenia ludzkości przed… szczęściem.