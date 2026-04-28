Enola Holmes wraca w trzeciej części swojej serii. Pierwsze zdjęcia i data premiery na Netflixie

O planach realizacji trzeciej odsłony informowano już w listopadzie 2024 roku. Wówczas potwierdzono, że za reżyserię odpowiada Philip Barantini. W głównych rolach ponownie zobaczymy Millie Bobby Brown oraz Louisa Partridge’a. Na ekranie pojawią się także Himesh Patel, Henry Cavill, Helena Bonham Carter oraz Sharon Duncan Brewster.

Netflix ujawniła datę premiery filmu Enola Holmes 3. Produkcja trafi do widzów już 1 lipca, kontynuując przygody młodej detektyw, która zdobyła popularność w czasie pandemii.

Za produkcję filmu odpowiadają Mary Parent, Ali Mendes oraz Alex Garcia z ramienia Legendary Entertainment. Millie Bobby Brown wraz z Bobbym Brownem produkują projekt dla swojej firmy PCMA Productions. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Jake Bongiovi i Isobel Richards dla PCMA, a także Joshua Grode oraz Michael Dreyer dla Legendary.

Scenariusz ponownie przygotował Jack Thorne, który pracował również przy dwóch poprzednich częściach. Film powstaje na podstawie serii książek autorstwa Nancy Springer.