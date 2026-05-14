Diablo 4 i Path of Exile 2 mają się czego bać? Nadchodzi nowy konkurent, który można przetestować za darmo

Jeżeli twórcy spełnią swoje obietnice, może być to jeden z najciekawszych przedstawicieli hack’n’slashów na rynku.

Nadchodzi nowa propozycja dla fanów mrocznych gier hack’n’slash. Gods, Death & Reapers to produkcja, która łączy brutalny klimat znany z God of War z mechanikami charakterystycznymi dla serii Diablo. Już teraz można zgłosić się do darmowych testów gry, które odbywają się regularnie co kilka miesięcy. Gods, Death & Reapers – gra regularnie otrzymuje darmowe playtesty Za projekt odpowiada WOLCEN Studio przygotowujące tytuł określany jako innowacyjny ExtrAction-RPG. Akcja rozgrywa się w zaświatach, gdzie bogowie nie żyją, a mitologiczne stwory stają się rzeczywistością. Gracze wcielą się w bohaterów zwerbowanych przez samą Śmierć, którzy przemierzają zniszczone krainy i próbują przywrócić równowagę w pogrążonym w chaosie świecie.

Pierwszym odwiedzanym regionem jest kraina inspirowana mitologią nordycką. Twórcy obiecują rozbudowę własnej bazy, zdobywanie coraz cenniejszego ekwipunku oraz mechanikę wysokiego ryzyka zdobywania łupów. Oznacza to, że po śmierci można stracić cały zebrany ekwipunek, jeśli wcześniej nie uda się go bezpiecznie wynieść z wyprawy. Produkcja zaoferuje kilka trybów rozgrywki. W planach znajdują się starcia PvPvE, tryb fabularny oraz kooperacyjne PvE. W aktualnych testach dostępne będzie jednak tylko PvPvE, natomiast kooperacja ma zostać dodana w jednej z kolejnych aktualizacji.

Twórcy zapowiadają także dalszy rozwój gry. Po premierze do tytułu mają trafić nowe mapy, system handlu między graczami oraz dodatkowe tryby zabawy. Studio podkreśla, że projekt powstaje z myślą o społeczności, a opinie uczestników testów będą miały realny wpływ na kierunek rozwoju produkcji. Planowana data premiery Gods, Death & Reapers została wyznaczona na 2026 rok. Osoby zainteresowane mogą już teraz zgłosić chęć udziału w darmowych playtestach za pośrednictwem karty gry na Steamie.

