Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy zestaw Humble Bundle już dostępny. Za 5 gier zapłacimy tylko 45,35 zł

Mikołaj Berlik
2026/05/14 18:00
0
0

Możemy wybrać pakiet 5-8 tytułów.

Humble Bundle przygotowało nową paczkę skierowaną do fanów karcianek i gier opartych na budowaniu talii. W ramach Humble Build, Shuffle, Battle! Bundle możecie zdobyć do 8 gier na Steam w dwóch progach cenowych. Tańszy pakiet startuje od 44,35 zł, natomiast pełny zestaw dostępny jest za 66,57 zł, co daje około 8,30 zł za jedną grę PC.

Humble Bundle
Humble Bundle

Zawartość Humble Build, Shuffle, Battle! Bundle

Pakiet za 44,35 zł (€10.44)

  • Deck of Haunts
  • Dogpile
  • Knights in Tight Spaces
  • Occlude
  • Placid Plastic Deck – A Quiet Quest

GramTV przedstawia:

Pakiet za 66,57 zł (€15.67)

  • BOOK OF HOURS
  • THE SPIRIT LIFT
  • Wildfrost

Wszystkie gry oferowane są w formie kluczy do aktywacji na platformie Steam.

Tagi:

PC
Steam
promocja
Humble Bundle
Humble Store
wyprzedaż
wyprzedaż gier
zestaw
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112