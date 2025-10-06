Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe RPG w świecie Warhammera zainspirowane Baldur’s Gate 3. Twórcy chcą, by gracze mogli „wejść pod skórę” postaci

Mikołaj Berlik
2025/10/06 16:00
0
0

Owlcat Games zdradza, że „prawdziwa magia” Baldur’s Gate 3 nie tkwiła w romansach, ale w tym, jak gracze mogli wyrazić siebie na wiele sposobów.

Studio Owlcat Games ujawniło, że podczas tworzenia Warhammer 40,000: Dark Heresy inspirowało się sukcesem Baldur’s Gate 3. Twórcy zaznaczają jednak, że nie chodzi o kopiowanie pomysłów Larian Studios, lecz o zrozumienie, jak dać graczom większą swobodę w wyrażaniu siebie.

Warhammer 40,000: Dark Heresy
Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer 40,000: Dark Heresy – emocje ważniejsze od romansów

Reżyser gry, Anatoly Shestov, w rozmowie z PCGamesN podkreślił, że nie romanse stanowiły dla niego największe źródło inspiracji, ale to, jak Baldur’s Gate 3 pozwalało graczom reagować i działać na różne sposoby. Jak stwierdził: „Nie chodziło nawet o seks z niedźwiedziem, do cholery. Chodziło o bogatą paletę sposobów, w jakie można było wyrazić siebie w dowolnym momencie”.

Twórcy chcą, by Dark Heresy było „mroczniejsze” i bardziej „intymne” od poprzedniego RPG studia, Rogue Trader. Romantyczne wątki mają być tylko jednym z elementów rozwoju postaci, nie celem samym w sobie. Shestov wyjaśnił, że chodzi o emocje – miłość, nienawiść, zazdrość – które pozwalają postaci naprawdę ewoluować.

GramTV przedstawia:

Owlcat podkreśla, że nie zamierza ślepo naśladować Larian Studios. Zamiast tego zespół chce przenieść głębię emocjonalną i moralne wybory w realia ponurego świata Warhammera 40,000. Twórcy zapewniają, że romanse w grze będą „szalone”, ale wpisane w ton opowieści, a nie dodane dla sensacji.

Warhammer 40,000: Dark Heresy zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na razie gra nie ma wyznaczonej daty premiery.

Tagi:

News
PC
wywiad
PlayStation 5
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Xbox Series X
Xbox Series S
Warhammer 40,000: Dark Heresy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112