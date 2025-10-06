Nowe RPG w świecie Warhammera zainspirowane Baldur’s Gate 3. Twórcy chcą, by gracze mogli „wejść pod skórę” postaci

Owlcat Games zdradza, że „prawdziwa magia” Baldur’s Gate 3 nie tkwiła w romansach, ale w tym, jak gracze mogli wyrazić siebie na wiele sposobów.

Studio Owlcat Games ujawniło, że podczas tworzenia Warhammer 40,000: Dark Heresy inspirowało się sukcesem Baldur’s Gate 3. Twórcy zaznaczają jednak, że nie chodzi o kopiowanie pomysłów Larian Studios, lecz o zrozumienie, jak dać graczom większą swobodę w wyrażaniu siebie.

Warhammer 40,000: Dark Heresy – emocje ważniejsze od romansów

Reżyser gry, Anatoly Shestov, w rozmowie z PCGamesN podkreślił, że nie romanse stanowiły dla niego największe źródło inspiracji, ale to, jak Baldur’s Gate 3 pozwalało graczom reagować i działać na różne sposoby. Jak stwierdził: „Nie chodziło nawet o seks z niedźwiedziem, do cholery. Chodziło o bogatą paletę sposobów, w jakie można było wyrazić siebie w dowolnym momencie”.