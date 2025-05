Nowe RPG w stylu Gothica i Wiedźmina? Of Ash and Steel zapowiada testy i pokazuje nowy zwiastun

Of Ash and Steel to kolejny projekt, który może przypaść do gustu fanom klasycznych RPG-ów z otwartym światem. Twórcy gry właśnie zaprezentowali nowy zwiastun i zapowiedzieli nadchodzące testy, w których pierwsi gracze będą mogli sprawdzić fragment kampanii. Nie jest to jedyna gra z tego gatunku, która imponuje fanom – niedawno informowaliśmy o sukcesie Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Of Ash and Steel – testy i szczegóły rozgrywki

Of Ash and Steel przeniesie nas do mrocznego świata fantasy, w którym wcielimy się w kartografa Tristiana. Na początku przygody wykonamy kilka pierwszych misji, a świat odkryjemy bez typowych ułatwień – Fire & Frost rezygnuje m.in. ze znaczników na mapie. Produkcja zaoferuje widok TPP, zręcznościowy system walki i fabułę reagującą na decyzje gracza.