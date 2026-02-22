Właśnie tak the Last of Us spotyka Valheim. Nowe RPG z zombie już do ogrania na Steam

Na Steam pojawiła się właśnie gra, która łączy klimat The Last of Us z mechanikami Valheim. HumanitZ to otwarty świat opanowany przez zombie, w którym możesz przetrwać solo lub z przyjaciółmi, zbierając surowce, craftując przedmioty i budując schronienia. Hit, czy kit? Patrząc po recenzjach, trudno wywnioskować, ale ewentualne rozczarowanie nie będzie bolało naszego portfela.

HumanitZ – nowa gra RPG z zombie już na Steam

Jak podkreślają twórcy, przetrwanie w tym świecie wymaga uwagi – każdy błąd może kosztować życie twojej postaci. Oprócz nieumarłych, gracze muszą uważać na ludzkich bandytów, którzy szukają sposobu na własny zysk w apokalipsie. HumanitZ oferuje też szerokie opcje personalizacji postaci, co sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa. Gra przypomina w wielu aspektach Project Zomboid, ale w pełnym 3D i z bardziej rozbudowanym systemem budowania i craftingu.