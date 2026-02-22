Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie tak the Last of Us spotyka Valheim. Nowe RPG z zombie już do ogrania na Steam

Jakub Piwoński
2026/02/22 15:30
1
0

Widok izometryczny, otwarty świat, crafting, survival i… niska cena.

Na Steam pojawiła się właśnie gra, która łączy klimat The Last of Us z mechanikami Valheim. HumanitZ to otwarty świat opanowany przez zombie, w którym możesz przetrwać solo lub z przyjaciółmi, zbierając surowce, craftując przedmioty i budując schronienia. Hit, czy kit? Patrząc po recenzjach, trudno wywnioskować, ale ewentualne rozczarowanie nie będzie bolało naszego portfela.

HumanitZ
HumanitZ

HumanitZ – nowa gra RPG z zombie już na Steam

Jak podkreślają twórcy, przetrwanie w tym świecie wymaga uwagi – każdy błąd może kosztować życie twojej postaci. Oprócz nieumarłych, gracze muszą uważać na ludzkich bandytów, którzy szukają sposobu na własny zysk w apokalipsie. HumanitZ oferuje też szerokie opcje personalizacji postaci, co sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa. Gra przypomina w wielu aspektach Project Zomboid, ale w pełnym 3D i z bardziej rozbudowanym systemem budowania i craftingu.

Najlepsze jest to, że zanim zdecydujesz się na zakup, możesz wypróbować demo gry za darmo na Steamie. Wspólna zabawa z przyjaciółmi może dać sporo frajdy – wspierając się nawzajem, łatwiej przetrwać w świecie, gdzie sojusznicy są rzadkością. HumanitZ łączy survival RPG z dynamiczną akcją i rozbudowanym craftingiem, co czyni ją ciekawą propozycją dla fanów gier zombie i otwartego świata.

GramTV przedstawia:

Warto jednak zachować ostrożność – choć gra w większości otrzymuje pozytywne recenzje na Steamie, najnowsze głosy wskazują na mieszane opinie, szczególnie w kwestii balansu trudności i stabilności rozgrywki. Przed zakupem najlepiej sprawdzić darmowe demo, by przekonać się, czy HumanitZ jest warte wydania na nią skromnych 60 zł.

Źródło:https://screenrant.com/last-of-us-valheim-free-steam-survival-rpg/

Tagi:

News
demo
RPG
sandbox
zombie
survival horror
survival
science fiction
premiera gry
nowa gra
HumanitZ
Yodubzz Studios
indie.io
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:01

Szczerze? Nic ciekawego. Tego typu gier mamy na pęczki plus wydaje mi się że gra mocno inspiruje się State of Decay. Albo czymś pokroju Zomboid. Either way - szkoda czasu. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112