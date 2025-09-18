Nowe PS5 trafiło do sklepów z kontrowersyjną zmianą. Gracze dostali kolejny argument, aby nie kupować wersji bez napędu

Sony szuka oszczędności nawet w podstawowych komponentach swojej konsoli.

Na rynku pojawiła się kontrowersyjna wersja konsoli PlayStation 5 Slim CFI-2100, która wbrew wcześniejszym praktykom Sony nie doczekała się oficjalnej zapowiedzi. Nowy model jest niemal identyczny pod względem wyglądu i wydajności jak dotychczasowe wydanie PS5 Slim, ale różni się kluczowym elementem, czyli pojemnością wbudowanego dysku SSD. Zamiast standardowego nośnika o pojemności 1 TB, gracze otrzymują zaledwie 825 GB, czyli tyle samo, ile w pierwszych egzemplarzach PS5 z 2020 roku. PlayStation 5 – kontrowersyjna zmiana w wersji Digital Co ważne, niższa pojemność nie oznacza niższej ceny. Konsola jest oferowana w tej samej cenie, co dotychczasowa edycja, co budzi spore kontrowersje w społeczności graczy. W polskich elektromarketach nowy model pojawia się już w ofertach, chociaż jego dostępność jest bardzo ograniczona.

Według doniesień branżowego leakera billbil-kuna to właśnie tylko edycja Digital, czyli pozbawiona napędu Blu-ray, otrzymała mniejszy dysk. Osoby planujące zakup PS5 Slim muszą więc uważnie sprawdzać specyfikację urządzenia, ponieważ pomyłka może oznaczać realną stratę miejsca na gry i dane. Wczytywanie ramki mediów. Billbil-kun już na początku września informował, że Sony szykuje taki ruch. Teraz jego przewidywania się potwierdziły, a on sam podkreślał, że decyzja producenta może być odbierana jako próba zniechęcenia graczy do wersji Digital.

GramTV przedstawia:

Japońska korporacja nie zdecydowała się na oficjalną prezentację nowej wersji z obawy przed negatywnym odbiorem. Zmiana parametrów urządzenia bez obniżenia ceny mogłaby wywołać krytykę, dlatego odświeżone PS5 Slim trafiło do sprzedaży po cichu, bez materiałów promocyjnych. Niektórzy analitycy wskazują, że decyzja Sony może być też efektem problemów finansowych, o których firma informowała jeszcze w maju. Wówczas ogłoszono, że korporacja spodziewa się wielomiliardowych strat i rozważa różne metody ograniczenia kosztów. Wprowadzenie tańszego w produkcji modelu z mniejszym dyskiem pozwala Sony utrzymać dotychczasową cenę konsoli na europejskich rynkach bez konieczności kolejnej podwyżki. Nowa wersja PS5 Slim pojawiła się w sprzedaży w wybranych krajach. Dla wielu graczy oznacza to konieczność podjęcia decyzji, czy niższa pojemność dysku SSD to akceptowalny kompromis, czy też lepiej dopłacić do modelu z 1 TB i napędem Blu-ray. Biorąc pod uwagę rosnące rozmiary nowych gier, dla części użytkowników różnica 175 GB może okazać się bardziej znacząca, niż początkowo się wydaje.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.