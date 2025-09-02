Nowe postacie z finałowego sezonu Wiedźmina potwierdzają pojawienie się uwielbianej lokacji z Wiedźmin 3

Sporo nowych postaci pojawi się w piątym sezonie Wiedźmina od Netflixa.
Zdjęcia do piątego i zarazem ostatniego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa znajdują się już na finiszu i ekipie zostało zaledwie kilka tygodni pracy. Widzowie wciąż czekają na datę premiery czwartego sezonu, który będzie debiutem Liama Hemswortha w roli Geralta, zastępującego Henry’ego Cavilla. Tymczasem do sieci trafiają kolejne informacje na temat obsady obu nadchodzących części sagi.
Wiedźmin – sporo nowych postaci w czwartym i piątym sezonie serialu od Netflixa
W czwartej odsłonie pojawi się Claire Cage (Casualty, Emmerdale), która zagra Stellę Congreve, nilfgaardzką hrabinę wyznaczoną przez cesarza Emhyra do opieki nad fałszywą Ciri. Do obsady dołączają także Melissa Collier (Blood of my Blood) jako Ingrid, a także Iwan Parry (Norse Game) i Benjamin Victor (The English) w jeszcze nieujawnionych rolach. Parry był wcześniej wymieniany w kontekście członka drużyny Yarpena, co sugeruje, że jego postać może być powiązana z krasnoludzkim wojownikiem.
Piąty sezon, który zwieńczy opowieść, również zyskał nowych aktorów. Najgłośniejsze nazwisko to Poppy Lee Friar (Obsesja Eve, Pod moją skórą). Choć jej rola pozostaje tajemnicą, wiadomo, że brała udział w zdjęciach w Toussaint u boku całej Hanzy Geralta, miejscowej arystokracji oraz Fringilli. To natychmiast wywołało spekulacje wśród fanów, czy aktorka wcieli się w księżną Annę Henriettę, czy może w jedną z pomniejszych szlachcianek. To również potwierdzenie, że uwielbiana przez fanów kraina, którą mogliśmy odwiedzić w Wiedźminie 3: Krew i wino, rzeczywiście pojawi się w serialowej adaptacji.
Na planie finałowych odcinków pojawili się również Ben Jones (Strefa gansgterów) jako Arav, Tega Alexander (Sandman) w roli kapitana Stade’a, Jenny Bolt (Joan) jako Monika, a także Warren James Dunning (Wreck) i Adam Sina (Tyrant) – ich role pozostają jeszcze nieznane.
Przypomnijmy jeszcze raz, że wciąż nieznana jest data premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Nowych odcinków możemy doczekać się jeszcze w drugiej połowie bieżącego roku. Nie wiadomo jednak, jak na plany debiutu nowych odcinków wpłynęły niedawne dokrętki.
