Nowe postacie z finałowego sezonu Wiedźmina potwierdzają pojawienie się uwielbianej lokacji z Wiedźmin 3

Zdjęcia do piątego i zarazem ostatniego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa znajdują się już na finiszu i ekipie zostało zaledwie kilka tygodni pracy. Widzowie wciąż czekają na datę premiery czwartego sezonu, który będzie debiutem Liama Hemswortha w roli Geralta, zastępującego Henry’ego Cavilla. Tymczasem do sieci trafiają kolejne informacje na temat obsady obu nadchodzących części sagi.

Wiedźmin – sporo nowych postaci w czwartym i piątym sezonie serialu od Netflixa

W czwartej odsłonie pojawi się Claire Cage (Casualty, Emmerdale), która zagra Stellę Congreve, nilfgaardzką hrabinę wyznaczoną przez cesarza Emhyra do opieki nad fałszywą Ciri. Do obsady dołączają także Melissa Collier (Blood of my Blood) jako Ingrid, a także Iwan Parry (Norse Game) i Benjamin Victor (The English) w jeszcze nieujawnionych rolach. Parry był wcześniej wymieniany w kontekście członka drużyny Yarpena, co sugeruje, że jego postać może być powiązana z krasnoludzkim wojownikiem.