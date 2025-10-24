Nowe Pokémony z rekordowym startem. Legends: Z-A podbija Nintendo Switch 2

Nowa odsłona serii Pokémon rozpoczęła swoją sprzedaż z imponującym wynikiem. Jak poinformowało Nintendo Japan, Pokémon Legends: Z-A w zaledwie tydzień od premiery sprzedało się w ponad 5,8 miliona egzemplarzy na całym świecie.

Pokémon Legends: Z-A sprzedaje się znakomicie. Ponad 5,8 mln egzemplarzy w tydzień

Tym samym tytuł stał się jednym z najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch 2, wyprzedzając nawet Mario Kart World, które w miesiąc po premierze osiągnęło wynik 5,6 mln egzemplarzy. Co ciekawe, niemal połowa wszystkich kopii została uruchomiona właśnie na nowej konsoli Nintendo, co pokazuje jej rosnącą popularność.