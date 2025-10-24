Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Pokémony z rekordowym startem. Legends: Z-A podbija Nintendo Switch 2

Mikołaj Berlik
2025/10/24 10:20
0
0

W tydzień od premiery sprzedano ponad 5,8 mln egzemplarzy gry.

Nowa odsłona serii Pokémon rozpoczęła swoją sprzedaż z imponującym wynikiem. Jak poinformowało Nintendo Japan, Pokémon Legends: Z-A w zaledwie tydzień od premiery sprzedało się w ponad 5,8 miliona egzemplarzy na całym świecie.

Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A sprzedaje się znakomicie. Ponad 5,8 mln egzemplarzy w tydzień

Tym samym tytuł stał się jednym z najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch 2, wyprzedzając nawet Mario Kart World, które w miesiąc po premierze osiągnęło wynik 5,6 mln egzemplarzy. Co ciekawe, niemal połowa wszystkich kopii została uruchomiona właśnie na nowej konsoli Nintendo, co pokazuje jej rosnącą popularność.

Pokémon Legends: Z-A rozwija koncepcję znaną z Pokémon Legends: Arceus, przenosząc akcję do Lumiose City – otwartego świata pełnego stworzeń ze wszystkich generacji. Gra zebrała bardzo dobre recenzje, a wielu fanów uznało ją za najlepszą część serii od lat, zwłaszcza po chłodno przyjętych Pokémon Scarlet i Violet.

GramTV przedstawia:

Analitycy prognozują, że przy obecnym tempie sprzedaży Pokémon Legends: Z-A może wkrótce pobić rekord Arceusa, który osiągnął wynik 14,8 mln egzemplarzy w ciągu dwóch miesięcy od premiery.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-first-week-sales-nintendo-switch/

Tagi:

News
Nintendo
wyniki sprzedaży
Nintendo Switch
Pokemon
pokemony
Game Freak
Nintendo Switch 2
Pokemon Legends: Z-A
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112