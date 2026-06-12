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Fani wyczekiwali powrotu tego wydarzenia. Wróciła świetna okazja do złapania wielu Pokemonów

Mikołaj Berlik
2026/06/12 13:30
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Pokemon GO przywraca jedną z najbardziej lubianych aktywności. Spotlight Hour wraca do gry.

Po kilku miesiącach zmian i testowych wariantów Niantic zdecydowało się przywrócić jedną z najbardziej lubianych aktywności w Pokemon GO. Spotlight Hour wraca do gry w klasycznej, tygodniowej formie, a gracze ponownie mogą liczyć na bonusy związane z transferami, łapaniem Pokemonów i zdobywaniem XP.

Pokemon GO
Pokemon GO

Pokemon GO – Spotlight Hour wraca do regularnego harmonogramu

Spotlight Hour była wcześniej stałym elementem tygodniowego cyklu w Pokemon GO, jednak w marcu została tymczasowo wstrzymana. W kwietniu Niantic eksperymentowało z jej powrotem w formie codziennych wydarzeń, ale bez bonusów, co nie spotkało się z entuzjazmem graczy. Teraz funkcja wraca do bardziej klasycznego formatu. Wydarzenia będą odbywać się co tydzień, startując 18 czerwca w godzinach 18:00–19:00 czasu lokalnego. Zmieniono również dzień wydarzeń – z wtorku na czwartek. Co ważne, ponownie wprowadzono bonusy, które stanowią główny powód popularności tej aktywności.

W najbliższych tygodniach gracze otrzymają kilka różnych Spotlight Hour, obejmujących m.in. Swinuba, Wingulla, Pidgeya, Zubata, Eevee oraz Bidoofa. Każde z wydarzeń będzie oferowało inne bonusy, takie jak podwójne XP, Stardust czy Candy za transfery i łapanie Pokemonów.

GramTV przedstawia:

Letni kalendarz Pokemon GO jest jednak znacznie bardziej rozbudowany. Już 20 czerwca odbędzie się Community Day z Frigibaxem, a 27 czerwca zaplanowano Skarmory Super Mega Raid Day. Kulminacją sezonu będzie Pokemon GO Fest, które odbędzie się 11–12 lipca i wprowadzi m.in. Mega Mewtwo X i Y do globalnych wydarzeń.

Powrót Spotlight Hour można więc traktować jako część szerszego planu na intensywny sezon letni w Pokemon GO, który ma przyciągnąć zarówno nowych, jak i powracających graczy.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-spotlight-hour-june/

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Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112