Fani wyczekiwali powrotu tego wydarzenia. Wróciła świetna okazja do złapania wielu Pokemonów

Po kilku miesiącach zmian i testowych wariantów Niantic zdecydowało się przywrócić jedną z najbardziej lubianych aktywności w Pokemon GO. Spotlight Hour wraca do gry w klasycznej, tygodniowej formie, a gracze ponownie mogą liczyć na bonusy związane z transferami, łapaniem Pokemonów i zdobywaniem XP.

Pokemon GO – Spotlight Hour wraca do regularnego harmonogramu

Spotlight Hour była wcześniej stałym elementem tygodniowego cyklu w Pokemon GO, jednak w marcu została tymczasowo wstrzymana. W kwietniu Niantic eksperymentowało z jej powrotem w formie codziennych wydarzeń, ale bez bonusów, co nie spotkało się z entuzjazmem graczy. Teraz funkcja wraca do bardziej klasycznego formatu. Wydarzenia będą odbywać się co tydzień, startując 18 czerwca w godzinach 18:00–19:00 czasu lokalnego. Zmieniono również dzień wydarzeń – z wtorku na czwartek. Co ważne, ponownie wprowadzono bonusy, które stanowią główny powód popularności tej aktywności.