Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe plany wobec serii Silent Hill fani powinni przyjąć z ekscytacją

Jakub Piwoński
2025/12/29 11:30
0
0

Konami chce, by nowa gra z serii była wydawana każdego roku.

Seria survival horrorów Silent Hill przeżywa renesans. Po udanym remake’u Silent Hill 2 oraz dobrze przyjętym Silent Hill f, fani mogą spodziewać się kolejnych gier szybciej, niż przypuszczają. Producent serii, Motoi Okamoto, ujawnił w wywiadzie dla Famitsu, że Konami planuje corocznie wydawać nowe tytuły z uniwersum Silent Hill.

Silent Hill
Silent Hill

Nowe Silent Hill każdego roku?

Oznacza to, że tajemniczy Silent Hill: Townfall, o którym się wspomina, może trafić do rąk graczy już w 2026 roku. Francuskie źródła fanowskie wskazują nawet konkretną datę – 26 marca 2026 dla Townfall. Ale to nic pewnego. Oficjalnie wiadomo, że Bloober Team pracuje nad własnym, kolejnym remake’em, który prawdopodobnie ukaże się w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Okamoto wspomniał też o „niezapowiedzianych tytułach”, co sugeruje, że mniejsze gry mogą wypełniać luki między dużymi premierami. Konami współpracuje z kilkoma studiami – polski Bloober Team zajmuje się remake’ami, NeoBards aktualizuje Silent Hill f, a brytyjskie Screen Burn tworzy Townfall.

Pomimo ambitnego planu corocznych premier, producent przyznaje, że nie ma pewności, czy uda się go zrealizować, choć firma chce utrzymać „szum wokół Silent Hill”. Niektórzy fani obawiają się powtórki problemów znanych z serii Assassin’s Creed, gdzie szybkie, roczne wydania prowadziły do wpadek. Współpraca z różnymi studiami może jednak pomóc w uniknięciu podobnych błędów. Wygląda więc na to, że fani kultowej serii mają przed sobą kilka lat intensywnych premier i powrotów do mrocznego świata Silent Hill.

Źródło:https://gamerant.com/upcoming-silent-hill-games-release-schedule/

Tagi:

News
Konami
horror
Silent Hill
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112