Nowe plany wobec serii Silent Hill fani powinni przyjąć z ekscytacją

Seria survival horrorów Silent Hill przeżywa renesans. Po udanym remake’u Silent Hill 2 oraz dobrze przyjętym Silent Hill f, fani mogą spodziewać się kolejnych gier szybciej, niż przypuszczają. Producent serii, Motoi Okamoto, ujawnił w wywiadzie dla Famitsu, że Konami planuje corocznie wydawać nowe tytuły z uniwersum Silent Hill.

Nowe Silent Hill każdego roku?

Oznacza to, że tajemniczy Silent Hill: Townfall, o którym się wspomina, może trafić do rąk graczy już w 2026 roku. Francuskie źródła fanowskie wskazują nawet konkretną datę – 26 marca 2026 dla Townfall. Ale to nic pewnego. Oficjalnie wiadomo, że Bloober Team pracuje nad własnym, kolejnym remake’em, który prawdopodobnie ukaże się w 2027 roku.