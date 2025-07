Nowe Opowieści z Narnii ruszają z produkcją, ale wciąż nie jest pewne, kto w filmie zagra

Po miesiącach spekulacji i sprzecznych doniesień wygląda na to, że prace nad filmem Siostrzeniec czarodzieja, pierwszą odsłoną nowego cyklu Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig, wreszcie nabierają tempa. Produkcja, będąca adaptacją powieści C.S. Lewisa, miała rzekomo utknąć w martwym punkcie na początku lata, jednak nowe doniesienia wskazują na znaczący postęp w przygotowaniach.

Opowieści z Narnii – startuje produkcja filmu

Według branżowych źródeł do pracy przystąpiły już ekipy oświetleniowe, elektrycy i zespoły od efektów specjalnych, co może oznaczać, że projekt wkroczył w finałową fazę preprodukcji. Plenerowe zdjęcia w Londynie mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Co więcej, Greta Gerwig została niedawno zauważona podczas premiery filmu Jay Kelly Noaha Baumbacha na Festiwalu w Wenecji, co sugeruje zakończenie jej wcześniejszych zobowiązań.