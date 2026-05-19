Zaloguj się lub Zarejestruj

DC może szykować jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii o Zielonej Latarni. Nowy zwiastun tylko podgrzał spekulacje

Jakub Piwoński
2026/05/19 10:10
1
0

Fani od miesięcy kłócą się o serial, ale najnowszy trailer wygląda tak, jakby właśnie potwierdził popularną teorię dotyczącą Hala Jordana.

Nadchodzący serial Latarnie miał być po prostu kolejnym tworem w nowym DCU Jamesa Gunna. Tymczasem wygląda na to, że produkcja może opowiedzieć jedną z najmocniejszych historii związanych z Zielonymi Latarniami. I właśnie dlatego internet zaczyna płonąć.

Latarnie
Latarnie

Latarnie – teoria fanów może się potwierdzić?

Od pierwszych zapowiedzi część fanów była zaskoczona kierunkiem, w którym zmierza serial. Zamiast klasycznej opowieści o kosmicznych bohaterach dostajemy coś przypominającego kryminał i policyjny thriller. W centrum historii znajdują się Hal Jordan grany przez Kyle’a Chandlera oraz John Stewart, w którego wciela się Aaron Pierre. Problem w tym, że zwiastuny od początku sugerowały konflikt pomiędzy bohaterami.

Twórcy dodatkowo podgrzali atmosferę hasłem „Tylko jeden może nosić pierścień”, co dla wielu fanów brzmiało wręcz absurdalnie. W komiksach przecież od dawna funkcjonowało jednocześnie kilku Green Lanternów działających na Ziemi. Hal Jordan, John Stewart czy Guy Gardner normalnie współpracowali i nie musieli walczyć o jeden pierścień. Nowy zwiastun wygląda jednak tak, jakby ta kontrowersyjna teoria rzeczywiście okazała się prawdą.

Jak zwraca uwagę ComicBook.com, w jednej ze scen Hal mówi Johnowi, że dostanie jego pierścień „tylko po jego trupie”. Chwilę później trailer pokazuje Johna Stewarta siedzącego w więzieniu. Odwiedza go Guy Gardner grany przez Nathana Filliona. Fani są przekonani, że serial rozgrywa się na dwóch liniach czasowych — w 2016 i 2026 roku. Według teorii w przeszłości Hal i John współpracują, ale później Jordan znika albo zostaje uznany za martwego. Problem polega na tym, że o jego śmierć może zostać oskarżony właśnie John Stewart.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Największe emocje budzi teoria, według której Hal Jordan nie umrze, lecz stanie się Parallaxem — jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych złoczyńców w historii Green Lanterna. W komiksach Hal popadł w szaleństwo po traumatycznych wydarzeniach i został opętany przez kosmiczną istotę związaną ze strachem. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej szokujących momentów w historii DC, bo jeden z największych bohaterów nagle zamienił się w zagrożenie dla całego uniwersum.

Nowy zwiastun wyraźnie podbija właśnie ten motyw. Jeżeli teoria okaże się prawdziwa, Latarnie mogą opowiedzieć historię upadku Hala Jordana i narodzin nowego wielkiego przeciwnika w DCU. Przekonamy się już wkrótce, co przygotowali dla nas włodarze z DC.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/the-dcus-most-controversial-green-lantern-theory-finally-confirmed-in-new-trailer/

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
teaser
DC Comics
DC
aktorzy
James Gunn
Warner Bros.
HBO Max
Zielona Latarnia
DC Studios
DCU
Green Lantern
Aaron Pierre
serial telewizyjny
Lanterns
Kyle Chandler
Latarnie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:34

Ale tu raczej nie chodzi że mają jeden pierścień i muszą się dzielić jakoś tylko raczej o to że jeden uważa że drugi nie powinien mieć pierścienia czy coś. 

Dostaniemy wojny rasowe green lanterów przed GTA 6 XD




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112