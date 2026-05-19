DC może szykować jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii o Zielonej Latarni. Nowy zwiastun tylko podgrzał spekulacje

Fani od miesięcy kłócą się o serial, ale najnowszy trailer wygląda tak, jakby właśnie potwierdził popularną teorię dotyczącą Hala Jordana.

Nadchodzący serial Latarnie miał być po prostu kolejnym tworem w nowym DCU Jamesa Gunna. Tymczasem wygląda na to, że produkcja może opowiedzieć jedną z najmocniejszych historii związanych z Zielonymi Latarniami. I właśnie dlatego internet zaczyna płonąć. Latarnie – teoria fanów może się potwierdzić? Od pierwszych zapowiedzi część fanów była zaskoczona kierunkiem, w którym zmierza serial. Zamiast klasycznej opowieści o kosmicznych bohaterach dostajemy coś przypominającego kryminał i policyjny thriller. W centrum historii znajdują się Hal Jordan grany przez Kyle’a Chandlera oraz John Stewart, w którego wciela się Aaron Pierre. Problem w tym, że zwiastuny od początku sugerowały konflikt pomiędzy bohaterami.

Twórcy dodatkowo podgrzali atmosferę hasłem „Tylko jeden może nosić pierścień”, co dla wielu fanów brzmiało wręcz absurdalnie. W komiksach przecież od dawna funkcjonowało jednocześnie kilku Green Lanternów działających na Ziemi. Hal Jordan, John Stewart czy Guy Gardner normalnie współpracowali i nie musieli walczyć o jeden pierścień. Nowy zwiastun wygląda jednak tak, jakby ta kontrowersyjna teoria rzeczywiście okazała się prawdą. Jak zwraca uwagę ComicBook.com, w jednej ze scen Hal mówi Johnowi, że dostanie jego pierścień „tylko po jego trupie”. Chwilę później trailer pokazuje Johna Stewarta siedzącego w więzieniu. Odwiedza go Guy Gardner grany przez Nathana Filliona. Fani są przekonani, że serial rozgrywa się na dwóch liniach czasowych — w 2016 i 2026 roku. Według teorii w przeszłości Hal i John współpracują, ale później Jordan znika albo zostaje uznany za martwego. Problem polega na tym, że o jego śmierć może zostać oskarżony właśnie John Stewart.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Największe emocje budzi teoria, według której Hal Jordan nie umrze, lecz stanie się Parallaxem — jednym z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych złoczyńców w historii Green Lanterna. W komiksach Hal popadł w szaleństwo po traumatycznych wydarzeniach i został opętany przez kosmiczną istotę związaną ze strachem. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej szokujących momentów w historii DC, bo jeden z największych bohaterów nagle zamienił się w zagrożenie dla całego uniwersum. Nowy zwiastun wyraźnie podbija właśnie ten motyw. Jeżeli teoria okaże się prawdziwa, Latarnie mogą opowiedzieć historię upadku Hala Jordana i narodzin nowego wielkiego przeciwnika w DCU. Przekonamy się już wkrótce, co przygotowali dla nas włodarze z DC.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









