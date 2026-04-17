Street Fighter wraca na duży ekran. Szalony zwiastun mówi jedno - szukujcie się na powrót klimatu lat 90.

Nowa adaptacja kultowej bijatyki stawia na styl, absurd i widowisko. To może być jedna z najbardziej nietypowych ekranizacji gier.

Paramount Pictures pokazało pierwszy zwiastun filmu Street Fighter i wygląda na to, że dostaniemy coś zupełnie innego, niż można było się spodziewać. Produkcja już na starcie wyróżnia się stylem i tonem, które mocno odbiegają od klasycznych adaptacji gier.

Street Fighter – szalona stylistyka i powrót do lat 90.

Nowy Street Fighter przenosi akcję do 1993 roku i od pierwszych ujęć jasno pokazuje, że nie zamierza traktować siebie zbyt poważnie. Film stawia na kampowy klimat, przerysowaną akcję i mocno stylizowaną oprawę wizualną — pełną neonów i intensywnych kolorów. Za reżyserię odpowiada Kitao Sakurai, twórca komedii Bad Trip, co już samo w sobie sugeruje bardziej szaloną i nieprzewidywalną konwencję. Wszystko wskazuje na to, że twórcy świadomie poszli w stronę widowiska, które bliżej ma do „fanowskiej jazdy bez trzymanki” niż klasycznego filmu akcji.