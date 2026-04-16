Wielki powrót kultowego science fiction po 40 latach. Film otrzyma oficjalną kontynuację

Premiery doczekamy się jeszcze w tym roku.

Po wielu dekadach ciszy jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji science fiction lat osiemdziesiątych wraca do życia. Ostatni gwiezdny wojownik doczeka się oficjalnej kontynuacji w formie komiksu, a do sieci trafiły już pierwsze materiały. Za projekt odpowiada Mad Cave Studios, które we współpracy z Jonathanem Betuelem, twórcą oryginału, przenosi historię do świata komiksów. Ostatni gwiezdny wojownik – pierwsze materiały i szczegóły fabuły komiksowej kontynuacji kultowego filmu science fiction Film z 1984 roku w reżyserii Nicka Castle’a opowiadał historię Alexa Rogana, nastolatka, który okazał się mistrzem tajemniczej gry arcade. Jak się okazało, była ona narzędziem rekrutacyjnym międzygalaktycznej organizacji Star League. Los szybko zmusił bohatera do walki, gdy flota Ko Dan zaatakowała i zdziesiątkowała siły obronne. Alex, jako jeden z nielicznych ocalałych, stanął na czele kontrataku, który zakończył się zwycięstwem. Historia domknęła się decyzją o odbudowie Starfighterów, ale przez kolejne cztery dekady temat kontynuacji pozostawał w zawieszeniu, głównie ze względu na problemy prawne.

Teraz jednak uniwersum powraca. Mad Cave Studios ujawniło pierwsze okładki zeszytu The Last Starfighter #1 oraz szczegóły fabularne. Za scenariusz odpowiadają Benjamin Raab i Deric A. Hughes, a rysunki przygotowuje Willi Roberts. Komiks ma być bezpośrednią kontynuacją wydarzeń znanych z filmu. Nastolatek z małego miasteczka, Alex Rogan, ocalił już wiele światów. To jednak był dopiero początek jego historii. Czterdzieści lat po kultowym filmie, który przecierał szlaki dla technologii CGI i inspirował kolejne pokolenia fanów, zupełnie nowa opowieść startuje tuż po napisach końcowych i rusza ku gwiazdom. Teraz jako lider i jedyny członek Star League Alex musi odbudować jedyną linię obrony galaktyki przed Xurem i armadą Ko Dan. Pojawią się nowi Starfighterzy obok znanych twarzy, a także nowi zabójcy działający w cieniu. The Last Starfighter #1 wynosi dziedzictwo serii na zupełnie nowy poziom.

Wraz z zapowiedzią pokazano również okładki przygotowane przez Taurina Clarke’a oraz Rahzzah. Jedna z nich przedstawia głównych bohaterów, druga stylizowana jest na plakat rekrutacyjny Star League i przywołuje słynne powitanie Starfightera, które dla fanów może być mocnym uderzeniem nostalgii. Oryginalny film zapisał się w historii jako jedna z pierwszych produkcji szeroko wykorzystujących grafikę komputerową. Choć dziś efekty mogą wydawać się archaiczne, w swoim czasie wyznaczały nowe standardy i budowały wiarygodny, rozbudowany świat. Wiele wątków i elementów tego uniwersum nigdy nie zostało rozwiniętych, co przez lata było źródłem frustracji fanów. Komiksowa forma daje twórcom pełną swobodę, której brakowało przy realizacji filmu. Rozwój technologii sprawił, że potencjalna ekranizacja mogłaby dziś pokazać znacznie więcej, jednak brak zainteresowania ze strony studiów sprawił, że to właśnie komiks stał się naturalnym kierunkiem rozwoju marki. Teraz ograniczeniem pozostaje wyłącznie wyobraźnia autorów. Premiera The Last Starfighter #1 zaplanowana została na 1 lipca.

