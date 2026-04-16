Fani tego science fiction czekali na to długie 13 lat. Wyczekiwana kontynuacja wreszcie powstanie

Oby tylko nie skończyło się jak poprzednim razem.

Po wielu latach ciszy i anulowanych planów kontynuacji, studio Paramount Pictures ponownie otwiera drzwi do świata opanowanego przez pandemię zombie. Podczas prezentacji na CinemaCon 2026 oficjalnie potwierdzono, że trwają prace nad nowym filmem osadzonym w uniwersum World War Z. World War Z – Paramount Pictures oficjalnie zapowiedziało nowy film z serii To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że poprzednie podejście do sequela zakończyło się fiaskiem. Projekt, który miał powstać pod okiem Davida Finchera, został porzucony w 2019 roku po długim okresie przygotowań i licznych problemach produkcyjnych. Od tamtej pory temat wydawał się zamknięty, jednak Paramount chce jeszcze raz spróbować przywrócić markę World War Z do kin.

Na ten moment szczegóły dotyczące fabuły czy kierunku nowej produkcji pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że Brad Pitt, którego firma Plan B Entertainment odpowiadała za realizację pierwszego filmu, ma być zaangażowany w projekt. Nie jest natomiast jasne, czy ponownie wcieli się w Gerry’ego Lane’a, czy ograniczy swoją rolę do pracy za kulisami.

GramTV przedstawia:

Pierwsze World War Z zadebiutowało w 2013 roku i opowiadało historię byłego śledczego ONZ, który przemierzał świat w poszukiwaniu źródła błyskawicznie rozprzestrzeniającej się pandemii. Akcja prowadziła widzów przez kolejne ogniska kryzysu, ukazując upadek struktur państwowych i narastający chaos. Film okazał się ogromnym sukcesem finansowym, zarabiając ponad 540 milionów dolarów na całym świecie i stając się największym kasowym hitem w karierze Brada Pitta. Powrót marki po tak długiej przerwie rodzi pytania o to, czy studio zdecyduje się na bezpośrednią kontynuację, czy raczej nowe otwarcie w znanym uniwersum, które będzie jedynie nawiązywać do pierwszego filmu. Jedno jest pewne, fani World War Z otrzymają nową nadzieję na powstanie wyczekiwanego kolejnego rozdziału osadzonego w tym uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.