Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani tego science fiction czekali na to długie 13 lat. Wyczekiwana kontynuacja wreszcie powstanie

Radosław Krajewski
2026/04/16 20:10
0
0

Oby tylko nie skończyło się jak poprzednim razem.

Po wielu latach ciszy i anulowanych planów kontynuacji, studio Paramount Pictures ponownie otwiera drzwi do świata opanowanego przez pandemię zombie. Podczas prezentacji na CinemaCon 2026 oficjalnie potwierdzono, że trwają prace nad nowym filmem osadzonym w uniwersum World War Z.

To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że poprzednie podejście do sequela zakończyło się fiaskiem. Projekt, który miał powstać pod okiem Davida Finchera, został porzucony w 2019 roku po długim okresie przygotowań i licznych problemach produkcyjnych. Od tamtej pory temat wydawał się zamknięty, jednak Paramount chce jeszcze raz spróbować przywrócić markę World War Z do kin.

Na ten moment szczegóły dotyczące fabuły czy kierunku nowej produkcji pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że Brad Pitt, którego firma Plan B Entertainment odpowiadała za realizację pierwszego filmu, ma być zaangażowany w projekt. Nie jest natomiast jasne, czy ponownie wcieli się w Gerry’ego Lane’a, czy ograniczy swoją rolę do pracy za kulisami.

GramTV przedstawia:

Pierwsze World War Z zadebiutowało w 2013 roku i opowiadało historię byłego śledczego ONZ, który przemierzał świat w poszukiwaniu źródła błyskawicznie rozprzestrzeniającej się pandemii. Akcja prowadziła widzów przez kolejne ogniska kryzysu, ukazując upadek struktur państwowych i narastający chaos. Film okazał się ogromnym sukcesem finansowym, zarabiając ponad 540 milionów dolarów na całym świecie i stając się największym kasowym hitem w karierze Brada Pitta.

Powrót marki po tak długiej przerwie rodzi pytania o to, czy studio zdecyduje się na bezpośrednią kontynuację, czy raczej nowe otwarcie w znanym uniwersum, które będzie jedynie nawiązywać do pierwszego filmu. Jedno jest pewne, fani World War Z otrzymają nową nadzieję na powstanie wyczekiwanego kolejnego rozdziału osadzonego w tym uniwersum.

Źródło:https://screenrant.com/new-world-war-z-movie-confirmed-paramount-cinemacon/

Tagi:

Popkultura
film
horror
science fiction
ekranizacja
World War Z
Paramount Pictures
sci-fi
Brad Pitt
World War Z 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112