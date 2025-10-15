Powstała nowa wersja kultowego science fiction Na skraju jutra. Jest pierwszy zwiastun

To będzie coś zupełnie innego od popularnego filmu z Tomem Cruisem.

Fani science fiction mogą szykować się na powrót do świata nieustannych bitew i pętli czasowych. Niestety jeszcze nie w oficjalnej kontynuacji Na skraju jutra z Tomem Cruisem i Emily Blunt, ale w pełnometrażowym anime All You Need Is Kill od Warner Bros. Japan. Anime zostało oparte na kultowej powieści Hiroshiego Sakurazaki z 2004 roku, czyli tej samej, na bazie której powstał film Douga Limana z 2014 roku.

All You Need Is Kill – pierwszy zwiastun anime bazującego na historii z Na skraju jutra

Oficjalny opis zapowiada emocjonującą i mroczną opowieść o walce z najeźdźcami z kosmosu i konsekwencjach uwięzienia w czasie. Rita, żołnierka biorąca udział w desperackiej bitwie, odkrywa, że po każdej śmierci budzi się o poranku tego samego dnia. Z każdym kolejnym cyklem staje się silniejsza, ale też coraz bardziej obciążona psychicznie.