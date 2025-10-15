Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstała nowa wersja kultowego science fiction Na skraju jutra. Jest pierwszy zwiastun

Radosław Krajewski
2025/10/15 12:15
0
0

To będzie coś zupełnie innego od popularnego filmu z Tomem Cruisem.

Fani science fiction mogą szykować się na powrót do świata nieustannych bitew i pętli czasowych. Niestety jeszcze nie w oficjalnej kontynuacji Na skraju jutra z Tomem Cruisem i Emily Blunt, ale w pełnometrażowym anime All You Need Is Kill od Warner Bros. Japan. Anime zostało oparte na kultowej powieści Hiroshiego Sakurazaki z 2004 roku, czyli tej samej, na bazie której powstał film Douga Limana z 2014 roku.

All You Need Is Kill

All You Need Is Kill – pierwszy zwiastun anime bazującego na historii z Na skraju jutra

Oficjalny opis zapowiada emocjonującą i mroczną opowieść o walce z najeźdźcami z kosmosu i konsekwencjach uwięzienia w czasie. Rita, żołnierka biorąca udział w desperackiej bitwie, odkrywa, że po każdej śmierci budzi się o poranku tego samego dnia. Z każdym kolejnym cyklem staje się silniejsza, ale też coraz bardziej obciążona psychicznie.

Po inwazji nieznanych istot Rita wpada w pętlę czasową. Każda śmierć sprawia, że wraca do tego samego momentu. Postanawia walczyć, ale ciężar nieskończonego cierpienia staje się nie do zniesienia. Wtedy spotyka Keijiego, który mówi: „Kiedy ty umierasz, ja także wracam”. Razem próbują zmienić przyszłość – czytamy w opisie fabuły.

Produkcję wyreżyserował Kenichiro Akimoto we współpracy z Yukinorim Nakamurą, a scenariusz napisał Yuichiro Kido. W obsadzie głosowej znaleźli się: Ai Mikami jako Rita, Natsuki Hanae jako Keiji, Kana Hanazawa jako Shasta oraz Hiccorohee jako Raychell. Za stronę wizualną odpowiada Studio 4°C, znane z dynamicznej i szczegółowej animacji.

GramTV przedstawia:

Anime miało swoją amerykańską premierę podczas New York Comic Con, gdzie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Japońska premiera kinowa zaplanowana jest na 9 stycznia 2026 roku. Data premiery poza Japonią nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło:https://www.comingsoon.net/movies/trailers/2042732-edge-of-tomorrow-new-trailer-anime-adaptaiton-tom-cruise-movie-released

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
science fiction
anime
sci-fi
Na skraju jutra
Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Japan
All You Need Is Kill
Kenichiro Akimoto
Yukinori Nakamura
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112