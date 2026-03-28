Nowe duże Mario 3D dopiero w 2027 roku, ale klasyczny Star Fox może zadebiutować już latem 2026

Według najnowszych i podkreślmy to wyraźnie – nieoficjalnych doniesień – Nintendo szykuje bardzo intensywny okres premier. Jeśli jednak czekacie na kolejną trójwymiarową odsłonę przygód Mario, to raczej będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, oczywiście według przecieków.
Nowe Mario 3D dopiero w 2027 roku?
Insider NateTheHate twierdzi, że jeszcze tego lata może zadebiutować nowa odsłona Star Fox utrzymana w klasycznym stylu. Gra miałaby zostać zaprezentowana podczas rzekomego czerwcowego pokazu Nintendo Direct. Premiera mogłaby zgrać się z nadchodzącym filmem The Super Mario Galaxy Movie. Z kolei kolejna duża, trójwymiarowa gra z Mario, która mogłaby być następcą Super Mario Odyssey, podobno planowana jest dopiero na 2027 rok. Oznaczałoby to aż dekadę przerwy od ostatniej dużej odsłony 3D na konsolach Nintendo.