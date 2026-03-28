Nowe duże Mario 3D dopiero w 2027 roku, ale klasyczny Star Fox może zadebiutować już latem 2026

Nie oznacza to jednak, że Mario znika z radarów. W 2023 roku zadebiutowało Super Mario Bros. Wonder, które spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Zespół deweloperski pracował również nad Donkey Kong Bananza, wydanym w lipcu na Nintendo Switch 2, który osiągnął świetne wyniki sprzedaży i recenzji. Wygląda więc na to, że Nintendo nie zapomina o swoich najmocniejszych markach.

Co więcej, według plotek remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time ma zadebiutować w okresie świątecznym na Switchu 2. Jeśli informacje się potwierdzą, może to tłumaczyć przesunięcie nowego Mario na 2027 rok. Nintendo może po prostu chcieć rozłożyć swoje największe premiery w czasie. Może to i lepiej, bowiem Ocarina of Time to jedna z najlepszych gier ze świata Zeldy i warto ją odpowiednio doszlifować. Pamiętajmy jednak, że na ten moment są to jednak wyłącznie nieoficjalne doniesienia. Więcej szczegółów może pojawić się w najbliższych miesiącach.