Nowe duże Mario 3D dopiero w 2027 roku, ale klasyczny Star Fox może zadebiutować już latem 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 11:00
Nintendo szykuje sporo nowości z Mario, ale być może będziemy musieli na nie trochę poczekać.

Według najnowszych i podkreślmy to wyraźnie – nieoficjalnych doniesień – Nintendo szykuje bardzo intensywny okres premier. Jeśli jednak czekacie na kolejną trójwymiarową odsłonę przygód Mario, to raczej będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, oczywiście według przecieków.

Nowe Mario 3D dopiero w 2027 roku?

Insider NateTheHate twierdzi, że jeszcze tego lata może zadebiutować nowa odsłona Star Fox utrzymana w klasycznym stylu. Gra miałaby zostać zaprezentowana podczas rzekomego czerwcowego pokazu Nintendo Direct. Premiera mogłaby zgrać się z nadchodzącym filmem The Super Mario Galaxy Movie. Z kolei kolejna duża, trójwymiarowa gra z Mario, która mogłaby być następcą Super Mario Odyssey, podobno planowana jest dopiero na 2027 rok. Oznaczałoby to aż dekadę przerwy od ostatniej dużej odsłony 3D na konsolach Nintendo.

Nie oznacza to jednak, że Mario znika z radarów. W 2023 roku zadebiutowało Super Mario Bros. Wonder, które spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Zespół deweloperski pracował również nad Donkey Kong Bananza, wydanym w lipcu na Nintendo Switch 2, który osiągnął świetne wyniki sprzedaży i recenzji. Wygląda więc na to, że Nintendo nie zapomina o swoich najmocniejszych markach.

Co więcej, według plotek remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time ma zadebiutować w okresie świątecznym na Switchu 2. Jeśli informacje się potwierdzą, może to tłumaczyć przesunięcie nowego Mario na 2027 rok. Nintendo może po prostu chcieć rozłożyć swoje największe premiery w czasie. Może to i lepiej, bowiem Ocarina of Time to jedna z najlepszych gier ze świata Zeldy i warto ją odpowiednio doszlifować. Pamiętajmy jednak, że na ten moment są to jednak wyłącznie nieoficjalne doniesienia. Więcej szczegółów może pojawić się w najbliższych miesiącach.

Źródło:https://gamingbolt.com/new-3d-mario-title-launching-in-2027-classic-style-star-fox-game-this-summer-rumor

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:50

Z tym Star Foxem miałoby to sens zwłaszcza że wczoraj ogłosili tę postać (głos będzie podkładał Glenn Powell) w filmie Super Mario Galaxy Movie.

Najwyższy czas wybudzić tę kultową serię z letargu.




