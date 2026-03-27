Zaloguj się lub Zarejestruj

The Legend of Zelda: Ocarina of Time wróci? Remake na Switch 2 na horyzoncie

Maciej Petryszyn
2026/03/27 18:00
0
0

Nintendo przyzwyczaiło nas do tego, że lubuje się w odświeżaniu swoich klasyków. I niewykluczone, że już niedługo sięgnie po jeden z największych z nich.

Wspominacie z łezką w oku legendarne The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Cóż, może już niedługo nadarzy się okazja, by tam wrócić.

Nadchodzi The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

Znany internetowy insider, Nate the Hate, twierdzi, że w okolicach świąt The Legend of Zelda: Ocarina of Time zostanie wydane na Nintendo Switch 2. Będzie to remake produkcji, która ukazała się w 1998 roku na Nintendo 64. Dziś jest to jedna z najwyższej ocenianych gier w historii branży, która wśród fanów Nintendo otoczona jest niemal legendą. Niewykluczone, że już niedługo kolejne pokolenie graczy będzie miało szansę, by zapoznać się z przygodami Linka. Nie wiadomo jednak, czy mowa tutaj o remake’u stworzonym 1:1, czy też o bardziej przebudowanym tytule opartym na prawie 30-letnim protoplaście.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. To samo źródło podaje, że Nintendo po niemal dekadzie przerwy zamierza odkurzyć markę Star Fox. Ostatnia produkcja z tej serii, Star Fox 2, wydana została w 2017 roku na Super NES Classic Edition, ale spotkała się z przeciętnym odbiorem. Mimo to Japończycy mieli rzekomo uznać, że jest to odpowiedni moment, by powrócić do tej serii i stworzyć nową grę. Plotka ta wydaje się o tyle wiarygodna, że niedawno potwierdzono niespodziewanie, że Star Fox pojawi się w nadchodzącym Super Mario Galaxy Film. Sama nowa produkcja miałaby ukazać się w dalszej części 2026 roku, a deweloperzy zamierzają podobno wzbogacić ją o sieciowy tryb wieloosobowy.

Co jednak zasmuci wielu, Nate the Hate podaje, że w tym roku nie mamy raczej co spodziewać się wielkiej gry 3D z Mario w roli głównej. Fani liczą na następcę Super Mario Odyssey, aczkolwiek to prawdopodobnie dopiero w 2027 roku. Sam projekt ma rzekomo powstawać od dawna, ale niewykluczone, że Nintendo nie chce trafić w to samo okienko premierowe, co nadchodzące Grand Theft Auto 6.

Źródło:https://www.ign.com/articles/legend-of-zelda-ocarina-of-time-switch-2-remake-reportedly-coming-this-christmas-new-star-fox-this-summer

Tagi:

News
Nintendo
remake
Plotki
Star Fox
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
nieoficjalne informacje
Switch 2
Nintendo Switch 2
leaker
leak
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112