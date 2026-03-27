The Legend of Zelda: Ocarina of Time wróci? Remake na Switch 2 na horyzoncie

Nintendo przyzwyczaiło nas do tego, że lubuje się w odświeżaniu swoich klasyków. I niewykluczone, że już niedługo sięgnie po jeden z największych z nich.

Wspominacie z łezką w oku legendarne The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Cóż, może już niedługo nadarzy się okazja, by tam wrócić.

Nadchodzi The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

Znany internetowy insider, Nate the Hate, twierdzi, że w okolicach świąt The Legend of Zelda: Ocarina of Time zostanie wydane na Nintendo Switch 2. Będzie to remake produkcji, która ukazała się w 1998 roku na Nintendo 64. Dziś jest to jedna z najwyższej ocenianych gier w historii branży, która wśród fanów Nintendo otoczona jest niemal legendą. Niewykluczone, że już niedługo kolejne pokolenie graczy będzie miało szansę, by zapoznać się z przygodami Linka. Nie wiadomo jednak, czy mowa tutaj o remake’u stworzonym 1:1, czy też o bardziej przebudowanym tytule opartym na prawie 30-letnim protoplaście.