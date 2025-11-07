Nowe IP zawstydza konkurencję. ARC Raiders to najwyżej oceniana strzelanka multiplayer od czasów Overwatch

ARC Raiders, czyli nowy extraction shooter od Embark, przyciągnął ostatnio masę graczy – do tego stopnia, że serwery nie wytrzymały naporu fanów. Wyniki osiągnięte przez nową markę są na tyle imponujące, że została ona uznana za najwyżej ocenianą strzelankę przeznaczoną wyłącznie dla trybu wieloosobowego, która ukazała się na rynku w ciągu ostatnich niemal dziesięciu lat.

ARC Raiders z wynikiem 87 na Metacritic. Tylko Overwatch był lepszy

Jeśli chodzi o sam serwis Metacritic, ARC Raiders może pochwalić się wysokim wynikiem Metascore na poziomie 87 punktów. Osiągnięcie to jest godne podziwu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że produkcja stanowi zupełnie nowe IP. Według kryteriów wspomnianej platformy, jest to obecnie najlepiej oceniana strzelanka skoncentrowana wyłącznie na rozgrywce multiplayer, jaka trafiła na rynek w ciągu niemal dekady.