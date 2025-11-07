Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe IP zawstydza konkurencję. ARC Raiders to najwyżej oceniana strzelanka multiplayer od czasów Overwatch

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 11:30
W kategorii strzelanek wieloosobowych ARC Raiders radzi sobie doskonale.

ARC Raiders, czyli nowy extraction shooter od Embark, przyciągnął ostatnio masę graczy – do tego stopnia, że serwery nie wytrzymały naporu fanów. Wyniki osiągnięte przez nową markę są na tyle imponujące, że została ona uznana za najwyżej ocenianą strzelankę przeznaczoną wyłącznie dla trybu wieloosobowego, która ukazała się na rynku w ciągu ostatnich niemal dziesięciu lat.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders z wynikiem 87 na Metacritic. Tylko Overwatch był lepszy

Jeśli chodzi o sam serwis Metacritic, ARC Raiders może pochwalić się wysokim wynikiem Metascore na poziomie 87 punktów. Osiągnięcie to jest godne podziwu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że produkcja stanowi zupełnie nowe IP. Według kryteriów wspomnianej platformy, jest to obecnie najlepiej oceniana strzelanka skoncentrowana wyłącznie na rozgrywce multiplayer, jaka trafiła na rynek w ciągu niemal dekady.

Tytuł ten przegrywa w rankingach tylko z jedną grą o podobnym, wyłącznym modelu rozgrywki wieloosobowej – Overwatch z 2016 roku, który osiągnął wynik 91 punktów. Gdyby nie Overwatch, ARC Raiders byłby na dobrej drodze do miana najwyżej ocenianej strzelanki wyłącznie multiplayerowej, jaka kiedykolwiek została wydana.

Metascore 87 stawia grę na równi z prawdziwymi, uznanymi hitami. Wśród gier o podobnej średniej ocen krytyków znajdują się Ghost of Tsushima, The Elder Scrolls III: Morrowind, Batman: Arkham Knight, Forza Motorsport 6, Halo Infinite oraz Fallout 4, a także Call of Duty: Black Ops, Kingdom Hearts II i Silent Hill.

Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-highest-rated-multiplayer-shooter/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

