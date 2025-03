Nowe informacje o dacie premiery i cenie Death Stranding 2. Preordery mogą ruszyć już w tym miesiącu

Ponad rok temu doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna Death Stranding 2: On the Beach. Od tamtego momentu usłyszeliśmy wiele spekulacji dotyczących kolejnego ogłoszenia twórców, jednak to nie nastąpiło. Hideo Kojima wraz z resztą zespołu nie udzielili nowych informacji od bardzo długiego czasu, jednak z pomocą przyszły nam nieoficjalne źródła.

Death Stranding 2 - następne wieści na temat projektu

Leaker znany w udostępniania sprawdzonych informacji, billbil-kun, podzielił się w ramach serwisu Dealabs planami twórców Death Stranding 2. Według najnowszych wieści przy finalnej premierze doczekamy się dwóch fizycznych wersji gry - standardowej oraz kolekcjonerskiej. Pierwsza powinna kosztować nas 69,99 dolarów, co daje nam około 270 zł. W drugim przypadku zapłacimy 229,99 dolarów - mniej więcej 886 zł.