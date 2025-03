W Death Stranding 2 powróci unikalna mechanika z pierwszej odsłony. Potwierdzono asynchroniczny tryb wieloosobowy

Pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącego Death Stranding 2: On the Beach. Aktualizacja w PlayStation Store zdradza, że tytuł, podobnie jak pierwsza część, zaoferuje asynchroniczny tryb wieloosobowy. Opcję z pewnością kojarzą fani poprzedniej odsłony.

Death Stranding 2: On the Beach z asynchronicznym trybem wieloosobowym

Social strand gameplay – tak określono funkcję, która pozwala graczom wpływać na świat innych. Gracze będą mogli korzystać z pozostawionych przez innych graczy przedmiotów, takich jak liny wspinaczkowe czy drabiny. Co ważne, do korzystania z tych funkcji online nie będzie wymagana subskrypcja PlayStation Plus.

Twoje działania mogą wpływać na to, jak inni gracze wchodzą w interakcję ze światem gry – i na odwrót. Upewnij się, że zostawisz po sobie ślad.

Jak czytamy w FAQ, Death Stranding 2: On the Beach wspiera omawiany asynchroniczny tryb wieloosobowy. „Działania innych graczy, takie jak budowa dróg, struktur czy pokonane trasy, staną się widoczne i dostępne dla gracza po skutecznym połączeniu obszarów na mapie”.