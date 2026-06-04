Nowe Gwiezdne wojny zadebiutują jeszcze tego lata. Nowy serial nadchodzi

Potwierdzono, że wkrótce na Disney+ zadebiutuje nowa produkcja z Gwiezdnych wojen.

Uniwersum Gwiezdnych wojen jeszcze w tym roku powróci w nowej animeowej odsłonie. Lucasfilm potwierdził właśnie przybliżony termin debiutu serialu Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, który będzie pierwszą pełnoprawną produkcją anime osadzoną w tej franczyzie. Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi z premierą jeszcze tego lata na Disney+ Choć tegoroczny film Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu nie osiągnął wyników, na jakie liczył Disney, marka nie zamierza zwalniać. Nadzieje związane z kolejnym ważnym projektem pokładane są właśnie w nowym serialu przygotowywanym z myślą o platformie Disney+.

Produkcja wywodzi się z antologii Gwiezdne wojny: Wizje, która przez trzy dotychczasowe sezony prezentowała autorskie interpretacje od uznanych japońskich twórców i studiów anime. Spośród wszystkich historii szczególne uznanie zdobył epizod Dziewiąty Jedi, który teraz doczeka się rozwinięcia w formie osobnego serialu. Za realizację projektu odpowiada studio Production I.G, znane między innymi z wielu cenionych produkcji anime, takich jak Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Blood+, Kaiju No. 8, czy Psycho-Pass. Twórcy pojawią się podczas tegorocznego Anime Expo 2026 w Los Angeles, gdzie 2 lipca odbędzie się specjalny panel poświęcony serialowi.

GramTV przedstawia:

W trakcie wydarzenia widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek przed oficjalną premierą. Pokaz zostanie zaprezentowany w języku japońskim z angielskimi napisami. W spotkaniu udział wezmą między innymi nadzorujący reżyser Kenji Kamiyama, reżyser Shunsuke Tada, producent Hitoshi Ito oraz przedstawiciele Lucasfilm, Jacqui Lopez i Josh Rimes. Lucasfilm ujawnił również, że serial trafi do Disney+ jeszcze tego lata. Dokładna data premiery nie została jednak podana. Wczytywanie ramki mediów. Za reżyserię i nadzór nad scenariuszem odpowiada ponownie Kenji Kamiyama, który pracował już przy dwóch wcześniejszych animowanych historiach z cyklu Dziewiąty Jedi. Akcja nowej serii rozegra się po wydarzeniach przedstawionych w tych produkcjach. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że serial skoncentruje się na losach Jedi. Ważną rolę odegra również Kara, której historia była jednym z najważniejszych elementów oryginalnej opowieści. Bohaterka będzie kontynuować poszukiwania swojego ojca, jednocześnie angażując się w próbę odbudowy Zakonu Jedi. Twórcy sugerują, że oba wątki mogą się ze sobą przeplatać, a nawet prowadzić do konfliktu pomiędzy osobistą misją Kary a jej obowiązkami wobec odradzającego się zakonu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.