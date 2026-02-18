Typ niepokorny. Aktor Shia LBeouf znowu skonfliktowany z prawem

To nie pierwszy raz, gdy Shia LaBeouf balansuje na granicy prawa. Aktor od lat budzi skrajne emocje – jedni cenią go za talent i bezkompromisowość, inni wskazują na wybuchowy temperament i skłonność do autodestrukcji.

Po nocnej awanturze w barze w Nowy Orlean Shia LaBeouf został zatrzymany przez policję pod zarzutem pobicia dwóch mężczyzn. Do zdarzenia miało dojść po kilku dniach intensywnego imprezowania w mieście. Aktor najpierw trafił do szpitala, a następnie do aresztu, gdzie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej. Shia LaBeouf został zatrzymany pod zarzutem pobicia dwóch mężczyzn Według relacji świadków incydent rozpoczął się w jednym z lokali w dzielnicy Faubourg Marigny. LaBeouf miał zachowywać się agresywnie i zostać wyproszony z baru. Na zewnątrz doszło do sprzeczki, która szybko przerodziła się w szarpaninę. Z policyjnego raportu wynika, że aktor kilkukrotnie uderzył jednego z mężczyzn, a chwilę później ponownie wdawał się w bójkę. Ostatecznie został obezwładniony przez obecnych na miejscu ludzi i przekazany funkcjonariuszom.

Jak podają lokalne media, całe zajście mogło być kulminacją kilkudniowego barowej eskapady w mieście. Pracownicy różnych lokali twierdzą, że widywali go od kilku dni, często w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Warto jednak podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy LaBeouf balansuje na granicy prawa. W przeszłości wielokrotnie trafiał na nagłówki z powodu konfliktów z policją, publicznych awantur czy kontrowersyjnych zachowań. Jego buntownicze usposobienie od lat idzie w parze z nieprzewidywalnością, która wpływa nie tylko na życie prywatne, ale i zawodowe.

Aktor zdobył światową rozpoznawalność dzięki roli w serii Transformers, wystąpił także w wojennym dramacie Furia. Niedawno mogliśmy oglądać go w filmie science fiction Megalopolis. Choć nie można odmówić mu talentu i odwagi artystycznej, jego kariera rozwija się nierówno – w dużej mierze z powodu trudnego charakteru i powracających problemów z prawem. Najnowszy incydent pokazuje, że mimo wcześniejszych deklaracji o pracy nad sobą, aktor wciąż zmaga się z własnymi słabościami. Pytanie, czy tym razem wyciągnie wnioski z kolejnych kłopotów, pozostaje otwarte.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury.










