The Mandalorian & Grogu w nowym zwiastunie. Gwiezdne wojny wracają do kin

Do sieci trafił nowy zwiastun The Mandalorian & Grogu, czyli pierwszego od prawie siedmiu lat nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen. Po krótkim i krytykowanym materiale, który pojawił się przy okazji Super Bowl, tym razem Lucasfilm zaprezentował pełny trailer. Możemy na nim zobaczyć sporo świeżych ujęć, w tym na myśliwce X-Wing, czy astromecha, a także kolejne sceny akcji z Din Djarinem oraz uroczym Grogu.

The Mandalorian & Grogu – nowy zwiastun filmu z Gwiezdnych wojen

Największą niewiadomą pozostaje główny antagonista oraz sama historii. Wiadomo, że w wydarzeniach pojawi się Rotta, syn Jabby, jednak w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o bojowym droidzie z czasów Wojen klonów, który miał zostać najemnikiem i potencjalnie odegrać kluczową rolę w konflikcie.