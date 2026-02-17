The Mandalorian & Grogu w nowym zwiastunie. Gwiezdne wojny wracają do kin

Czy to wystarczy, aby przyciągnąć fanów Star Wars do kin?
Do sieci trafił nowy zwiastun The Mandalorian & Grogu, czyli pierwszego od prawie siedmiu lat nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen. Po krótkim i krytykowanym materiale, który pojawił się przy okazji Super Bowl, tym razem Lucasfilm zaprezentował pełny trailer. Możemy na nim zobaczyć sporo świeżych ujęć, w tym na myśliwce X-Wing, czy astromecha, a także kolejne sceny akcji z Din Djarinem oraz uroczym Grogu.
The Mandalorian & Grogu – nowy zwiastun filmu z Gwiezdnych wojen
Największą niewiadomą pozostaje główny antagonista oraz sama historii. Wiadomo, że w wydarzeniach pojawi się Rotta, syn Jabby, jednak w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o bojowym droidzie z czasów Wojen klonów, który miał zostać najemnikiem i potencjalnie odegrać kluczową rolę w konflikcie.
Jon Favreau, reżyser i producent filmu, podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi podkreślił silny związek Star Wars z kulturą zabawek i dziecięcej wyobraźni:
Gwiezdne wojny są powiązane z zabawkami, ponieważ oglądało się film w kinie, a potem razem z przyjaciółmi bawiło się figurkami i w ten sposób historia żyła dalej, odgrywana raz za razem, nawet przy użyciu pierwszych zabawek promocyjnych.
Dlatego w serialu The Mandalorian staramy się nawiązywać do zabawek. Kenner tworzył transportowiec szturmowców Imperium, a czasem były to rzeczy, których nie było w filmach. Istniał taki trochę zabawnie wyglądający pojazd z grupą stojących szturmowców. Pomyśleliśmy, że musimy znaleźć sposób, aby umieścić go w serialu i sprawić, by wyglądał naprawdę dobrze.
GramTV przedstawia:
Akcja filmu rozgrywa się po upadku Imperium. Choć galaktyczna tyrania została pokonana, imperialni watażkowie wciąż działają w różnych częściach kosmosu. Nowa Republika próbuje chronić to, o co walczyła Rebelia, dlatego korzysta z pomocy legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina oraz jego ucznia Grogu.
Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne.
Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.
