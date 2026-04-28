Marvel ma wielki problem. Najnowszy serial stracił 50% swojej widowni

Drugi sezon ogląda się znacznie gorzej od pierwszego.

Drugi sezon serialu Daredevil: Odrodzenie miał być dla Marvela momentem powrotu do najlepszej strony MCU, tuż przed debiutem Spider-Mana: Całkiem nowy dzień i Avengers: Doomsday. Tymczasem, mimo lepszych ocen krytyków i widzów, produkcja zalicza wyraźny spadek zainteresowania, który według dostępnych danych sięga niemal połowy poprzedniego wyniku. Daredevil: Odrodzenie stracił połowę swojej widowni z pierwszego sezonu Według danych Luminate, obejmujących pierwsze pięć tygodni emisji obu sezonów, Daredevil: Odrodzenie w drugim sezonie osiągnął łącznie 4 515 000 wyświetleń, 10 867 000 godzin oglądania oraz 652 000 000 minut oglądania. Dla porównania sezon pierwszy w tym samym okresie wygenerował 8 357 000 wyświetleń, 24 000 000 godzin oraz 1 440 004 000 minut oglądania. Oznacza to spadek o około 46% w liczbie wyświetleń i około 54% w czasie oglądania.

Różnice widoczne są już od premiery. Pierwszy tydzień pierwszego sezonu przyniósł 1 904 000 wyświetleń i 3 491 000 godzin oglądania, podczas gdy drugi sezon rozpoczął się wynikiem 927 000 wyświetleń i 788 000 godzin. W kolejnych tygodniach trend utrzymuje się na podobnym poziomie, a sezon drugi konsekwentnie osiąga około połowę wyników poprzednika. Warto jednak podkreślić, że sama jakość serialu według krytyków wzrosła. Drugi sezon, za który odpowiada już w pełni showrunner Dario Scardapane, uzyskał 91% na Rotten Tomatoes, podczas gdy sezon pierwszy zakończył się wynikiem 87%. W tle tych danych pojawia się jednak szerszy obraz sytuacji w „ulicznej” części MCU. Jon Bernthal otrzyma własny specjalny projekt jako Punisher w maju 2026 roku, a Marvel zapowiedział również powrót Jessiki Jones. Dodatkowo trwają prace nad trzecim sezonem Odrodzenia, w którym według doniesień mają pojawić się Luke Cage, Iron Fist oraz Jessica Jones, co sugeruje pełnoprawne odtworzenie Defenders.

Niepokojące jest jednak to, że rozwój uniwersum nie idzie w parze z rosnącym zainteresowaniem widowni. Drugi sezon Daredevila nie znalazł się w zestawieniu Nielsena podczas tygodnia premiery, co dodatkowo podkreśla skalę spadku widowni. Jak zauważają analitycy, spadki oglądalności między sezonami są naturalne, ale w tym przypadku przekraczają typowy poziom. Dane Luminate nie są oficjalnymi statystykami Disneya, jednak są szeroko wykorzystywane jako punkt odniesienia dla rynku streamingowego. W szerszym kontekście problemem może być również marketing. Wskazuje się, że przed premierą pojawił się tylko jeden zwiastun, a drugi dopiero w połowie emisji sezonu. Mimo to przyszłość serialu wydaje się niezagrożona. Sezon trzeci jest już w produkcji, a jego premiera planowana jest na 2027 rok. Pytanie, czy spadające zainteresowanie nie wymusi korekty planów dotyczących dalszej rozbudowy „ulicznej” części MCU.

