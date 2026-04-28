Po 27 latach Gwiezdne wojny zmieniają historię Dartha Maula. Sith zyskał nowy dramatyczny wątek

Ta reinterpretacja pozwala lepiej poznać przeszłość Maula.

Po niemal trzech dekadach od debiutu w filmie Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo postać Dartha Maula przechodzi jedną z największych reinterpretacji w historii Star Wars. Najnowszy odcinek serialu Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia rzuca zupełnie nowe światło na motywacje i przeszłość byłego ucznia Sithów. Uwaga na spoilery! Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia – serial reinterpretował historię Dartha Maula Siódmy i ósmy epizod produkcji stawiają Maula w ekstremalnej sytuacji. Bohater musi zmierzyć się nie tylko z dwójką Inkwizytorów, znanych jako Marrok oraz Crow, lecz także z własnymi demonami. W kluczowym momencie ósmego odcinka doświadcza serii wizji, które prowadzą widza przez najważniejsze wydarzenia jego życia.

Wśród nich pojawia się moment, gdy jako dziecko zostaje zabrany przez Dartha Sidiousa, a także jego brutalne szkolenie w mrocznych aspektach Mocy. Wizje przypominają również o jego starciu z Obi-Wan Kenobi, które zakończyło się jego pozorną śmiercią, oraz o powrocie w zmienionej formie z mechanicznymi kończynami. Istotnym elementem jest także ponowne spotkanie z bratem Savagem Opressem i jego tragiczna śmierć z rąk Palpatine’a. Całość dopełnia scena uzdrowienia dzięki magii Nocnych Sióstr, w której wyraźnie wybrzmiewa motyw zemsty.

Choć tragizm tej postaci był już wcześniej sygnalizowany, między innymi w Star Wars: Rebelianci, nowe odcinki nadają mu znacznie większą głębię. Twórcy podkreślają, jak młody był Maul w chwili, gdy został wyrwany ze swojego życia i uformowany na narzędzie Sithów. Szczególnie poruszające jest ukazanie manipulacji i przemocy, których doświadczał ze strony swojego mistrza. Szkolenie okazuje się w praktyce formą tortury, a kolejne wydarzenia jedynie potwierdzają, że przez całe życie był wykorzystywany i ostatecznie porzucony. Największe zaskoczenie przynosi jednak scena, w której Maul widzi swoje odbicie jako dziecko. To symboliczny moment konfrontacji z utraconą tożsamością, który prowadzi do ważnej deklaracji. Bohater przysięga, że nie pozwoli, by Sidious skrzywdził kolejne osoby w podobny sposób. W tym ujęciu jego motywacja przestaje być wyłącznie osobistą zemstą. Zyskuje wymiar niemal szlachetny, ponieważ celem staje się powstrzymanie zła, które sam poznał od środka. Kulminacją tej przemiany jest scena, w której Maul po raz pierwszy okazuje tak wyraźne emocje, nawet uroniona łza nadaje mu niespotykanej wcześniej ludzkiej twarzy.

