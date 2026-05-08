EA Sports FC trafiło na cyfrowy cmentarz. Kolejne gry już czekają w kolejce

Co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnej grze, która trafiła na cyfrowy cmentarz. Ponury Żniwiarz nie ma litości i regularnie odsyła produkcje do zaświatów.

Tym razem na wieczny odpoczynek swoje gry postanowiło wysłać EA Sports. Które tytuły już za chwile przestaną być dla nas dostępne?

EA Sports FC Tactical oficjalnie poszło do piachu

Od 7 maja w czasie przeszłym możemy mówić o EA Sports FC Tactical. Obecnie w grze nie da się już niczego kupić ani nawet go uruchomić. A o czym w ogóle mowa? Ano o mobilnej grze strategicznej, która w maju 2024 zadebiutowała na rynku azjatyckim i to jedynie w wybranych regionach. Nigdy jednak nie doczekała się pełnoprawnej światowej premiery. Już kilka dni temu Electronic Arts ogłosiło, iż zamyka projekt współtworzony wraz z KLab. Powód? Tego oficjalnie nie ogłoszono, warto jednak pamiętać, że w ostatnim czasie tytuł ten był krytykowany przez graczy m.in. z uwagi na agresywną monetyzację, ale i kilka wadliwych systemów.