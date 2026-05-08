EA Sports FC trafiło na cyfrowy cmentarz. Kolejne gry już czekają w kolejce

Maciej Petryszyn
2026/05/08 17:00
Co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnej grze, która trafiła na cyfrowy cmentarz. Ponury Żniwiarz nie ma litości i regularnie odsyła produkcje do zaświatów.

Tym razem na wieczny odpoczynek swoje gry postanowiło wysłać EA Sports. Które tytuły już za chwile przestaną być dla nas dostępne?

EA Sports FC Tactical
EA Sports FC Tactical oficjalnie poszło do piachu

Od 7 maja w czasie przeszłym możemy mówić o EA Sports FC Tactical. Obecnie w grze nie da się już niczego kupić ani nawet go uruchomić. A o czym w ogóle mowa? Ano o mobilnej grze strategicznej, która w maju 2024 zadebiutowała na rynku azjatyckim i to jedynie w wybranych regionach. Nigdy jednak nie doczekała się pełnoprawnej światowej premiery. Już kilka dni temu Electronic Arts ogłosiło, iż zamyka projekt współtworzony wraz z KLab. Powód? Tego oficjalnie nie ogłoszono, warto jednak pamiętać, że w ostatnim czasie tytuł ten był krytykowany przez graczy m.in. z uwagi na agresywną monetyzację, ale i kilka wadliwych systemów.

EA Sports FC Tactical było, jak zostało wspomniane, tytułem mobilnym, różniącym się w swoich założeniach od oryginalnej wersji serii. Zamiast gry w piłkę w czasie rzeczywistym, otrzymaliśmy produkcję nastawioną na rozgrywkę turową. I to w tych turach podejmowaliśmy decyzję o tym, co zrobimy – zaatakujemy, będziemy się bronić czy np. użyjemy umiejętności specjalnej. Ten nietypowy gameplay wzbudzał pewne zainteresowanie, szczególnie z tych części świata, gdzie Tactical można było jedynie oglądać na materiałach publikowanych w sieci. Wiemy już jednak, że ci, którzy liczyli, że i im dane będzie zagrać, będą musieli obejść się smakiem.

Tak więc serwery EA Sports FC Tactical już wyłączono, ale to nie koniec pogrzebowego marszu w szeregach Electronic Arts. Już w czerwcu do lamusa odejdzie też wydane wyłącznie na iOS-a Plants vs. Zombies HD, zaś miesiąc później podobny los spotka Madden NFL 23. Z kolei wraz z końcem sierpnia nastąpi pożegnanie z dwiema odsłonami wirtualnego hokeja, tj. NHL 22 i NHL 23. Pół sukcesu, że ruchy te ogłaszane są z pewnym wyprzedzeniem. Wszak dopiero co Warner Bros. Games nie miało bynajmniej podobnych skrupułów.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

