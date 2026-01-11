Biały Lotos wraca do Europy. Znamy dokładną lokalizację 4. sezonu hitu HBO

W 2025 roku widzowie zobaczyli trzeci sezon Białego Lotosu, którego akcja rozgrywała się w Tajlandii. Już wcześniej potwierdzono, że czwarta odsłona serialu HBO powstanie we Francji, jednak teraz ujawniono znacznie więcej konkretów. Okazuje się, że nowy sezon zostanie osadzony w miejscu doskonale znanym fanom kina i luksusowych plenerów.

Biały Lotos trafia na Saint-Tropez

Akcja czwartego sezonu przeniesie się na Lazurowe Wybrzeże, a główną scenerią wydarzeń będzie Château de la Messardière w Saint-Tropez – ikoniczny, pięciogwiazdkowy hotel z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Obiekt ma bogatą historię: XIX-wieczna rezydencja była w latach 20. XX wieku popularnym miejscem wypoczynku europejskich elit, a dziś należy do ekskluzywnej grupy Airelles i regularnie pojawia się w produkcjach filmowych oraz sesjach modowych. Akcja wielu klasycznych filmów rozgrywała się w Saint-Tropez, a najbardziej znanym przykładem jest I Bóg stworzył kobietę z 1956.