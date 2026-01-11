Zaloguj się lub Zarejestruj

Biały Lotos wraca do Europy. Znamy dokładną lokalizację 4. sezonu hitu HBO

Jakub Piwoński
2026/01/11 16:00
Ta wiadomość ucieszy fanów serialu, pięknych krajobrazów i klasycznego kina.

W 2025 roku widzowie zobaczyli trzeci sezon Białego Lotosu, którego akcja rozgrywała się w Tajlandii. Już wcześniej potwierdzono, że czwarta odsłona serialu HBO powstanie we Francji, jednak teraz ujawniono znacznie więcej konkretów. Okazuje się, że nowy sezon zostanie osadzony w miejscu doskonale znanym fanom kina i luksusowych plenerów.

Biały Lotos, sezon 3
Biały Lotos, sezon 3

Biały Lotos trafia na Saint-Tropez

Akcja czwartego sezonu przeniesie się na Lazurowe Wybrzeże, a główną scenerią wydarzeń będzie Château de la Messardière w Saint-Tropez – ikoniczny, pięciogwiazdkowy hotel z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Obiekt ma bogatą historię: XIX-wieczna rezydencja była w latach 20. XX wieku popularnym miejscem wypoczynku europejskich elit, a dziś należy do ekskluzywnej grupy Airelles i regularnie pojawia się w produkcjach filmowych oraz sesjach modowych. Akcja wielu klasycznych filmów rozgrywała się w Saint-Tropez, a najbardziej znanym przykładem jest I Bóg stworzył kobietę z 1956.

GramTV przedstawia:

Francja będzie drugą europejską lokalizacją serialu po Sycylii z drugiego sezonu, dołączając do listy wcześniejszych przystanków, takich jak Hawaje i Tajlandia. HBO tradycyjnie nie zdradza szczegółów fabuły, ale potwierdzono już pierwsze nazwiska w obsadzie – w nowych odcinkach zobaczymy m.in. Alexandra Ludwiga i AJ Michalkę.

Zdjęcia mają ruszyć wiosną i nie ograniczą się wyłącznie do Saint-Tropez. Za serial niezmiennie odpowiada Mike White, a produkcją zajmują się David Bernad i Mark Kamine. Jedno pozostaje pewne: spektakularne krajobrazy ponownie posłużą jako tło dla mrocznych emocji i satyrycznej obserwacji uprzywilejowanego świata.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




