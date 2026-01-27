Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollywood bierze się za legendę anime. Nowe nazwisko na celowniku obsady Gundam

Jakub Piwoński
2026/01/27 16:50
0
0

Gabriel Basso ma negocjować udział w aktorskiej adaptacji kultowej serii.

Aktorska wersja legendarnego anime Gundam od dawna znajduje się na radarze fanów. Z pewnością to jeden z najbardziej wyczekiwanych transferów japońskiej popkultury do Hollywood. Teraz rzucono nieco światła na obsadę filmu – według informacji Nexus Point News Gabriel Basso prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do produkcji Legendary Pictures.

Nocny agent
Nocny agent

Gabriel Basso, gwiazda serialu Nocy agent, może zagrać w adaptacji Gundam

Gundam, stworzony przez Yoshiyukiego Tomino i studio Sunrise, to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych marek w historii anime. Seria, zapoczątkowana w 1979 roku, zrewolucjonizowała sposób ukazywania mechów, stawiając przy tym na polityczne intrygi, moralne dylematy i realistyczne ukazanie wojny. Konflikt pomiędzy Ziemią a jej kosmicznymi koloniami, prowadzony z użyciem humanoidalnych maszyn bojowych – Mobile Suitów – stał się fundamentem tego uniwersum.

GramTV przedstawia:

Co ważne, film aktorski ma adaptować Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team – bardziej kameralną, „przyziemną” historię osadzoną podczas Wojny Jednorocznej. Opowieść skupia się na oddziale Federacji Ziemskiej walczącym z siłami Zeonu w dżunglach Azji Południowo-Wschodniej, eksplorując temat lojalności, tragedii i ludzkiego kosztu konfliktu. W centrum narracji znajduje się również zakazana relacja pomiędzy wrogimi stronami, którą film ma odtworzyć.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jim Mickle (Sweet Tooth), a produkcją zajmują się Legendary Pictures oraz Bandai Namco. Gabriel Basso, znany m.in. z Super 8, Nocnego agenta oraz Przysięgły nr 2 Clinta Eastwooda, może dołączyć do głównej obsady, ale studio jeszcze nie potwierdziło tych doniesień. Rola jest negocjowana.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/exclusive-gabriel-basso-gundam-legendary

Tagi:

Popkultura
Japonia
adaptacja
popkultura
anime
aktor
gundam
Gabriel Basso
główna rola
adaptacja anime
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112