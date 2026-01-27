Hollywood bierze się za legendę anime. Nowe nazwisko na celowniku obsady Gundam

Aktorska wersja legendarnego anime Gundam od dawna znajduje się na radarze fanów. Z pewnością to jeden z najbardziej wyczekiwanych transferów japońskiej popkultury do Hollywood. Teraz rzucono nieco światła na obsadę filmu – według informacji Nexus Point News Gabriel Basso prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do produkcji Legendary Pictures.

Gabriel Basso, gwiazda serialu Nocy agent, może zagrać w adaptacji Gundam

Gundam, stworzony przez Yoshiyukiego Tomino i studio Sunrise, to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych marek w historii anime. Seria, zapoczątkowana w 1979 roku, zrewolucjonizowała sposób ukazywania mechów, stawiając przy tym na polityczne intrygi, moralne dylematy i realistyczne ukazanie wojny. Konflikt pomiędzy Ziemią a jej kosmicznymi koloniami, prowadzony z użyciem humanoidalnych maszyn bojowych – Mobile Suitów – stał się fundamentem tego uniwersum.