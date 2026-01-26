Aktorka doskonale znana fanom Star Wars, apeluje, by kobiety były częściej nominowane do Oscara za reżyserię

Natalie Portman pojawiła się na festiwalu Sundance, promując swój najnowszy film Gallerist autorstwa Cathy Yan. W obsadzie znalazły się także Jenna Ortega i Charli XCX. Co ważne, promocja filmu okazała się dla aktorki pretekstem do zwrócenia uwagi na problem reprezentacji kobiet w Oscarach. Zwłaszcza w jednej, kluczowej kategorii. Ma to związek z ogłoszonymi niedawno nominacjami do Oscara 2026.

Natalie Portman apeluje, by kobiety były częściej nominowane do Oscara za reżyserię

Podczas premiery Portman wprost skrytykowała Oscary za pomijanie filmów reżyserowanych przez kobiety. Aktorka wskazała na liczne znakomite produkcje, które według niej nie otrzymały należnego uznania, wymieniając m.in. Sorry Baby, Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!, Hedda i Testament Ann Lee.