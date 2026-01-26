Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktorka doskonale znana fanom Star Wars, apeluje, by kobiety były częściej nominowane do Oscara za reżyserię

Jakub Piwoński
2026/01/26 13:20
Mocne słowa Natalie Portman o nagrodach. Wypowiedź prosto z festiwalu Sundance nie oszczędza Akademii.

Natalie Portman pojawiła się na festiwalu Sundance, promując swój najnowszy film Gallerist autorstwa Cathy Yan. W obsadzie znalazły się także Jenna Ortega i Charli XCX. Co ważne, promocja filmu okazała się dla aktorki pretekstem do zwrócenia uwagi na problem reprezentacji kobiet w Oscarach. Zwłaszcza w jednej, kluczowej kategorii. Ma to związek z ogłoszonymi niedawno nominacjami do Oscara 2026.

Natalie Portman
Natalie Portman

Natalie Portman apeluje, by kobiety były częściej nominowane do Oscara za reżyserię

Podczas premiery Portman wprost skrytykowała Oscary za pomijanie filmów reżyserowanych przez kobiety. Aktorka wskazała na liczne znakomite produkcje, które według niej nie otrzymały należnego uznania, wymieniając m.in. Sorry Baby, Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!, Hedda i Testament Ann Lee.

Chociaż wśród nominowanych znalazł się Hamnet Chloé Zhao, zdobywca ośmiu nominacji w tym dla najlepszego filmu i reżysera, Portman sugeruje, że nadal istnieją bariery wobec twórczyń w Hollywood. Jej wypowiedź podkreśla, że problem nie został w pełni rozwiązany mimo reform Akademii po ruchach #OscarsSoWhite i #MeToo, które zwiększyły udział kobiet w głosowaniu o około 12%. Podobne dyskusje o pomijaniu filmów reżyserowanych przez kobiety pojawiały się już w poprzednich latach, zmieniali się tylko jego ambasadorzy. To pokazuje, że temat pozostaje wciąż drażliwy i budzi emocje w Hollywood, mimo prób reform Akademii.

Reakcje branży są podzielone. Niektórzy uważają, że filmy powinny być wyłącznie oceniane przez pryzmat jakości, a nie płci twórców. Portman jednak konsekwentnie apeluje o równość szans i większe docenienie twórczości kobiet w Hollywood. Film Gallerist, promowany obecnie przez Portman, trafi do kin w 2026 roku.

