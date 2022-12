Microsoft przypomina o nowościach na Xbox i PC. Dwie premiery w Xbox Game Pass

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. Posiadaczy wspomnianych platform czeka całkiem interesujący tydzień, w którego trakcie będą mieli okazję zapoznać się z 12 nowymi tytułami. Jedną z wartych uwagi produkcji jest bez wątpienia Hello Neighbor 2 – kontynuacja wydanej w 2017 roku skradanki FPP, która pozwoli graczom zbadać tajemnicę zaginięcia Mr. Petersona. Dzieło studia Eerie Guest ukaże się 6 grudnia i tego samego dnia trafi do Xbox Game Pass.



Hello Neighbor 2 nie jest jednak jedyną premierową produkcją, która trafi w przyszłym tygodniu do usługi amerykańskiej firmy. Abonenci Microsoftu już 8 grudnia będą bowiem mieć okazję zapoznać się również z Chained Echoes, czyli grą RPG inspirowaną japońskimi 16-bitowymi produkcjami z czasów konsoli SNES.



Jak wspomnieliśmy wyżej, w przyszłym tygodniu gracze PC oraz posiadacze konsol Xbox będą mogli zapoznać się z 12 nowymi tytułami. Innymi wartymi uwagami produkcjami są m.in. Mech Armada czy też Firefighting Simulator – The Squad. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na sprzętach Microsoftu oraz komputerach znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (5-9 grudnia 2022):