Twórca jednego z najlepszych seriali science fiction bierze się za nowy, tajemniczy film z gatunku. Glen Powell gwiazdą widowiska

Fani science fiction muszą mieć tę produkcję na oku.
Glen Powell łączy siły z twórcą kultowego serialu Mr. Robot. Aktor negocjuje udział w tajemniczym thrillerze science fiction zatytułowanym Tesseract, za który odpowiada Sam Esmail. Projekt trafił do Amazon MGM oraz United Artists, a jego realizacja ma ruszyć latem w Londynie i na Węgrzech.
Tesseract – twórca kultowego Mr. Robot bierze się za nowy film science fiction
Powell ma nie tylko zagrać jedną z głównych ról, ale także współprodukować film wraz z Danem Cohenem w ramach ich firmy Barnstorm. Esmail stawia projekt po swojej stronie przez Esmail Corp, wspierany przez Chada Hamiltona, a ze strony United Artists producencką pieczę sprawują Scott Stuber oraz Nick Nesbitt. Fabuła pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, choć wiadomo, że scenariusz przewiduje jeszcze dwie istotne role kobiece.
Na ten moment Tesseract nie otrzymał zielonego światła od Amazona, jednak harmonogram zakłada rozpoczęcie zdjęć w lecie. Dla Powella to kolejny intensywny okres pracy, gdyż aktor realizuje obecnie drugi sezon komediowego serialu sportowego Chad Powers. Niedawno pojawił się także w Uciekinierze, czyli nowej adaptacji powieści Stephen King wyreżyserowanej przez Edgar Wright.
GramTV przedstawia:
Sam Esmail, kojarzony przede wszystkim z telewizji, coraz śmielej poczyna sobie w kinie. Współtworzył i wyreżyserował thriller Zostaw świat za sobą, który dla Netfliksa okazał się dużym sukcesem, a w obsadzie znaleźli się Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali oraz Kevin Bacon. Obecnie kończy prace nad Panic Carefully dla Warner Bros., gdzie ponownie współpracuje z Roberts, a na ekranie pojawiają się także Elizabeth Olsen, Eddie Redmayne i Joe Alwyn.
Tesseract obecnie znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo nawet, czy projekt ostatecznie trafi do kin, czy też może od razu na platformę Prime Video.
