Twórca jednego z najlepszych seriali science fiction bierze się za nowy, tajemniczy film z gatunku. Glen Powell gwiazdą widowiska

Glen Powell łączy siły z twórcą kultowego serialu Mr. Robot. Aktor negocjuje udział w tajemniczym thrillerze science fiction zatytułowanym Tesseract, za który odpowiada Sam Esmail. Projekt trafił do Amazon MGM oraz United Artists, a jego realizacja ma ruszyć latem w Londynie i na Węgrzech.

Tesseract – twórca kultowego Mr. Robot bierze się za nowy film science fiction

Powell ma nie tylko zagrać jedną z głównych ról, ale także współprodukować film wraz z Danem Cohenem w ramach ich firmy Barnstorm. Esmail stawia projekt po swojej stronie przez Esmail Corp, wspierany przez Chada Hamiltona, a ze strony United Artists producencką pieczę sprawują Scott Stuber oraz Nick Nesbitt. Fabuła pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, choć wiadomo, że scenariusz przewiduje jeszcze dwie istotne role kobiece.