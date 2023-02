Nowe Fable cały czas powstaje. Scenarzystka nie może doczekać się prezentacji

Według najnowszych doniesień nowa odsłona serii Fable jest już – przynajmniej częściowo – grywalna. Tymczasem Anna Megil, główna scenarzystka gry, opublikowała wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym podzieliła się swoim entuzjazmem związanym ze wspomnianą produkcją. Niestety wiele wskazuje na to, że na oficjalną prezentację dzieła Playground Games przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

Anna Megil jest zadowolona z pracy nad nową odsłoną Fable

Anna Megil dołączyła do zespołu odpowiedzialnego za nowe Fable na początku 2021 roku. We wspomnianym wpisie scenarzystka podkreśliła natomiast, że czas spędzony w Playground Games był niezwykle pracowity. Deweloperka przyznała również, że nie może doczekać się momentu, w którym gracze będą mieli okazję zobaczyć „cudowne rzeczy”, nad którymi pracuje zespół należący do Microsoftu.



Jednocześnie Megil podkreśliła, że opublikowany przez nią wpis nie ma żadnego „ukrytego znaczenia”. Scenarzystka chciała bowiem jedynie podzielić się faktem, że pracuje w Playground Games już dwa lata i cieszy się z możliwości współpracy ze wspomnianym studiem. Wygląda więc na to, że gracze czekający na pokaz nowego Fable muszą uzbroić się w cierpliwość.



Na koniec przypomnijmy, że nowe Fable powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Warto natomiast pamiętać, że podobnie jak inne produkcje zespołów należących do Xbox Game Studios, tak i nowa odsłona serii Fable w dniu swojego debiutu trafi do usługi Xbox Game Pass.

