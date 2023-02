Fable jest już grywalne – przynajmniej w jakimś stopniu. Nowe informacje

Warto w tym momencie zaznaczyć, iż nie musi to oznaczać, że Fable da się przejść od początku do końca. Rozgrywki, o których wspomniał reżyser, mogą dotyczyć konkretnych etapów produkcji. Nie zmienia to jednak faktu, iż teraz wiemy przynajmniej, że proces produkcyjny nie stoi w miejscu.