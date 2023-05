Nowe efektowne zdjęcie z Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Tom Cruise walczy na dachu pociągu

Producenci Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One nie pozwalają nam zapomnieć o zbliżającej się premierze tego filmu.

Do sieci trafiło kolejne efektowne zdjęcie, będące kadrem z jednej ze scen walki, w której bierze udział Tom Cruise. Aktorzy zmagają się na dachu pędzącego pociągu. Trudno zliczyć, w ilu filmach pojawiały się podobne ujęcia, ale wychodzi a to, że każdy szanujący się film akcji musi taką scenę mieć i kropka. W przygotowaniu na wakacyjną premierę widowiska” do sieci przedostał się nowy kadr z filmu. Tym razem mamy okazję zerknąć, jak prezentować się będzie sekwencja akcji na dachu jadącego pociągu.