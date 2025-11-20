Garść nowych zdjęć z Odysei Nolana. W tym bohater Roberta Pattinsona

Pojawia się więcej zdjęć z wyczekiwanego widowiska a to oznacza jedno – nadchodzi zwiastun.
Najnowszy numer Empire Magazine ujawnia sporo szczegółów z wyczekiwanego widowiska. To pierwsze oficjalne spojrzenie na kluczowe postacie z nadchodzącej Odysei Christophera Nolana. Redakcja ujawniła kadry, które prezentują obsadę i klimat filmu.
Odyseja – więcej zdjęć z wyczekiwanego widowiska
Na zdjęciach z najnowszego numeru Empire Magazine widać m.in. Roberta Pattinsona jako Antinousa, Zendayę w roli Ateny oraz Johna Leguizamo jako Eumajosa. Według nieoficjalnych informacji zwiastun Odysei ma trafić do kin przed pokazami Avatara: Ogień i popiół. Krążą pogłoski, że może to być sześciominutowy prolog — format, po który Nolan chętnie sięgał wcześniej w przypadku Mrocznego rycerza, Mrocznego rycerza powstaje, Dunkierki czy Tenet.
Scenarzysta Empire Magazine przyznał, że zobaczył pięć minut filmu, które mogą odpowiadać materiałowi z grudniowego prologu. Film otwiera się od pytania: “Słyszałeś historię o koniu?”, po czym widz zostaje wrzucony w dynamiczną scenę pod murami Troi. Widowisko robi ogromne wrażenie: widzimy sprytny fortel Odyseusza, walkę o otwarcie bram miasta i spektakularne zakończenie wojny, a całość dopełnia przerażające ujęcie Cyklopa.
Budżet Odysei wynosi około 250 milionów dolarów. Film nakręcono przy użyciu nowoczesnych kamer IMAX, a za zdjęcia odpowiada Hoyte Van Hoytema, stały współpracownik Nolana. Przedsprzedaż biletów na seanse w 70 mm IMAX ruszyła latem, a większość miejsc w 22 kinach wyprzedała się błyskawicznie — ponad 25 tysięcy biletów. Premiera Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku, a dystrybucją zajmie się Universal Pictures.
