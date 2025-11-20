Garść nowych zdjęć z Odysei Nolana. W tym bohater Roberta Pattinsona

Pojawia się więcej zdjęć z wyczekiwanego widowiska a to oznacza jedno – nadchodzi zwiastun.

Najnowszy numer Empire Magazine ujawnia sporo szczegółów z wyczekiwanego widowiska. To pierwsze oficjalne spojrzenie na kluczowe postacie z nadchodzącej Odysei Christophera Nolana. Redakcja ujawniła kadry, które prezentują obsadę i klimat filmu.

Odyseja – więcej zdjęć z wyczekiwanego widowiska

Na zdjęciach z najnowszego numeru Empire Magazine widać m.in. Roberta Pattinsona jako Antinousa, Zendayę w roli Ateny oraz Johna Leguizamo jako Eumajosa. Według nieoficjalnych informacji zwiastun Odysei ma trafić do kin przed pokazami Avatara: Ogień i popiół. Krążą pogłoski, że może to być sześciominutowy prolog — format, po który Nolan chętnie sięgał wcześniej w przypadku Mrocznego rycerza, Mrocznego rycerza powstaje, Dunkierki czy Tenet.