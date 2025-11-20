Dlaczego w marcu 2026 nadejdzie smutny dzień dla fanów Star Treka?

5 marca 2026 roku widzowie po raz ostatni zobaczą odcinek Star Treka wyreżyserowany przez Jonathana Frakesa — jednego z najbardziej cenionych twórców w historii telewizyjnego uniwersum. Frakes odpowiada za przedostatni epizod pierwszego sezonu Star Trek: Starfleet Academy, którego premiera została zaplanowana na 15 stycznia 2026 roku w Paramount+. Będzie to pierwsza część finału sezonu, ale także ostatni odcinek Star Treka w jego reżyserii.

Jonathan Frakes nie nakręci już żadnego odcinka Star Trek?

Jak ujawnił w podcaście All Access Star Trek, epizod nowego serialu to jedyny odcinek jego autorstwa, który czeka jeszcze na emisję. Oznacza to, że po nim Frakes oficjalnie kończy swoją długoletnią karierę w świecie franczyzy. Reżyser potwierdził, że nie wyreżyserował żadnego odcinka 4. ani 5. sezonu Star Trek: Nowe wspaniałe światy, a także nie pracował przy 2. sezonie Starfleet Academy, który najpewniej powstanie. Co więcej, nie stanie za kamerą nowego filmu kinowego z serii Star Trek, ponieważ projekt powierzono już innym twórcom. Wszystko to sprawia, że — przynajmniej na dziś — 9. odcinek pierwszego sezonu Starfleet Academy będzie jego ostatnim wkładem reżyserskim w uniwersum.