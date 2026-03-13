Nadchodzi nowe polskie RPG, które będzie za darmo. Pierwszy zwiastun Void Hunters

Wraz z zapowiedzią udostępniono również zwiastun prezentujący fragment rozgrywki. Materiał pokazuje przygotowania drużyny do starcia z potężnym przeciwnikiem znanym jako Prisoner (Więzień). Ma to być jeden z pierwszych naprawdę wymagających bossów, który sprawdzi zdolności taktyczne graczy już na wczesnym etapie zabawy.

Podczas pokazu Future Games Show Spring Showcase 2026 polska firma Artifex Mundi, która specjalizuje się w grach przygodowych, zaprezentowała swoją nową grę, którą będzie taktyczne RPG osadzone w mrocznym świecie fantasy. Studio ogłosiło Void Hunters, darmową grę turową, która połączy klasyczną kampanię fabularną z systemem misji inspirowanych mechanikami roguelite.

Akcja gry przenosi do bezlitosnych krain, gdzie cywilizacja praktycznie nie istnieje, a prawo i porządek dawno przestały mieć znaczenie. W takich realiach działają tytułowi łowcy, bohaterowie walczący z potężnymi zagrożeniami czającymi się w mroku. Każda z postaci w Void Hunters ma posiadać własną historię, relacje z innymi bohaterami oraz motywacje wpływające na jej rozwój w trakcie rozgrywki.

Twórcy zapowiadają, że gra zaoferuje nie tylko rozbudowaną kampanię fabularną, lecz także specjalne misje określane jako Hunting Grounds. W ich trakcie gracze będą mierzyć się z losowymi wydarzeniami oraz rosnącym poziomem trudności. System ten ma wprowadzać element nieprzewidywalności, a jednocześnie pozwalać bohaterom zdobywać unikalne wzmocnienia i zdolności. Każda taka wyprawa zakończy się starciem z wymagającym bossem, które sprawdzi planowanie taktyczne, synergię drużyny oraz podejmowanie decyzji w trakcie walki.

Model biznesowy gry będzie oparty na formule free-to-play. Produkcja ma również wspierać cross-play oraz cross-progression, dzięki czemu gracze będą mogli kontynuować postępy pomiędzy różnymi platformami. Na początku potwierdzono wersję na Steam oraz inne urządzenia PC i mobilne. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Jeszcze przed debiutem zainteresowani będą mogli sprawdzić grę w ramach testów alfa. Twórcy zapowiadają, że przygotowana wersja zawiera już znaczną część planowanej zawartości, w tym około 40 kolekcjonerskich łowców, których można zdobywać i rozwijać. Według zapowiedzi materiału starczy nawet na wiele tygodni rozgrywki.