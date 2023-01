Nowe Darksiders lub Kingdoms of Amalur 2? THQ Nordic może zaskoczyć graczy

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, czyli odświeżona wersji Kingdoms of Amalur: Reckoning, zadebiutowało na rynku ponad dwa lata temu. Remaster zebrał całkiem niezłe recenzje, dlatego też – jak się okazuje – studio Kaiko, które było odpowiedzialne za wspomniany tytuł, dostało szansę stworzenia kolejnej produkcji. Opublikowane przez deweloperów oferty pracy zdradzają natomiast kilka wartych uwagi informacji.

Studio Kaiko poszukuje deweloperów, którzy będą pracować nad nową grą na podstawie jednej z marek należącej do THQ Nordic

Z udostępnionych ogłoszeń dowiadujemy się, że studio Kaiko pracuje obecnie nad „oryginalną produkcją” na podstawie „wysokiej klasy marki” należącej do firmy THQ Nordic. Wygląda więc na to, że deweloperzy w tym momencie skupiają się na rozwoju zupełnie nowej odsłony jednej z serii z portfolio austriackiego wydawcy lub jej reboocie. Niestety oferty pracy nie ujawniają żadnych dodatkowych szczegółów.



Nad czym mogą pracować deweloperzy ze studia Kaiko? Wspomnienie o marce „wysokiej klasy” może sugerować, że w produkcji znajduje się nowa gra z serii Darksiders. Niewykluczone jednak, że po dość ciepłym przyjęciu odświeżonej wersji Kingdoms of Amalur: Reckoning, firma THQ Nordic podjęła decyzję o stworzeniu zupełnie nowej gry w tym uniwersum. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwsze szczegóły na temat tajemniczego tytułu.



Na koniec przypomnijmy, że Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One we wrześniu 2020 roku. Rok później w marcu tytuł pojawił się również na Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat gry, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - czas na re-recenzję.