Microsoft może wkrótce zrezygnować z promocji konsol Xbox na wybranych rynkach

W tym tygodniu Microsoft poinformował o podwyżkach cen Xbox Game Pass. Wspomniana usługa doczekała się także kilku innych zmian, w tym m.in. nowego planu abonamentowego, który nie będzie obejmował gier wydanych w dniu premiery. W sieci pojawiły się natomiast kolejne warte uwagi informacje związane z amerykańską firmą. Według jednego z branżowych dziennikarzy gigant z Redmond zamierza zrezygnować z promocji konsol Xbox na wybranych rynkach.

Microsoft wkrótce zrezygnuje z promocji konsol Xbox w Europie i Azji?

Autorem powyższych doniesień jest Tom Warren z redakcji The Verge. W najnowszym wydaniu swojego newslettera Notepad (dzięki GamingBolt) dziennikarz informuje, że Microsoft ma rozważać wycofanie się z działań marketingowych dla konsol Xbox na wybranych rynkach, w tym m.in. w Europie i Azji. Rzekomo ma być to spowodowane rozczarowującą sprzedażą Xbox Series X/S we wspomnianych regionach.