W Xbox Game Pass ma rzekomo pojawić się ubiegłoroczna gra od twórców The Surge

Autorem powyższych doniesień ponownie leaker posługujący się pseudonimem „eXtas1s”, który uważany jest za wiarygodne źródło informacji. Wspomniany informator opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że do biblioteki Xbox Game Pass zmierza Atlas Fallen . Kiedy natomiast najnowsza produkcja Deck13 Interactive ma trafić do usługi Microsoftu?

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Xbox Game Pass mają wkrótce pojawić się trzy kolejne gry Activision Blizzard . Okazuje się jednak, że to nie koniec doniesień związanych z usługą Microsoftu. W sieci pojawiła się bowiem nieoficjalna informacja, według której abonenci amerykańskiej firmy będą mieli niebawem okazję zapoznać się z ubiegłorocznym action-RPG od twórców serii The Surge.

„eXtas1s” nie ujawnił dokładnej daty, ale zapowiedział, że Atlas Fallen trafi do biblioteki Xbox Game Pass „wkrótce”. Istnieje więc szansa, że abonenci Microsoftu jeszcze w tym miesiącu będą mieli okazję zapoznać się z najnowszym action-RPG od twórców serii The Surge. Na początku przyszłego tygodnia amerykańska firma powinna przedstawić ofertę na drugą połowę lipca i niewykluczone, że na liście znajdzie się m.in. właśnie ostatnia produkcja studia Deck13 Interactive.

Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen zadebiutowało na rynku w sierpniu 2023 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – recenzja nowej gry twórców The Surge i Lords of the Fallen.

Wczytywanie ramki mediów.