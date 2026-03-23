Nowe anime Dragon Ball zapewni Goku najbardziej kontrowersyjny moment. Ta scena podzieli fanów

Goku miał już wiele wpadek, ale zawsze wychodził ze swoich problemów zwycięsko. Jak będzie tym razem?

Po latach oczekiwania fani wreszcie doczekali się zapowiedzi powrotu anime Dragon Ball Super. Nowa produkcja zaadaptuje Sagę Galaktycznego Patrolu, jedną z najlepszych historii znanych z mangi. Choć dokładna data premiery wciąż pozostaje tajemnicą, już teraz wiadomo, że seria wywoła spore emocje. Dragon Ball Super: The Galactic Patrol – nadchodzi najbardziej kontrowersyjny moment dla Goku Jednym z najczęściej komentowanych elementów nadchodzącej adaptacji jest decyzja Goku z finałowych wydarzeń tej sagi. To moment, który od lat budzi skrajne reakcje wśród fanów i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej dyskusyjnych w historii całej serii.

W kulminacyjnym starciu Goku osiąga pełnię mocy Ultra Instinct i bez większego problemu pokonuje Moro. Zamiast jednak zakończyć walkę definitywnie, decyduje się podać przeciwnikowi fasolkę senzu, przywracając mu siły. W efekcie przeciwnik odzyskuje moc i ponownie staje się śmiertelnym zagrożeniem dla Ziemi. Na pierwszy rzut oka decyzja bohatera wydaje się nierozsądna i wpisuje się w znany schemat przeciągania walki za wszelką cenę. Dodatkowo wielu widzów od razu zestawia tę sytuację z pamiętnym pojedynkiem z Cellem, co tylko podsyca krytykę.

Jednak kontekst tej sceny jest znacznie bardziej złożony. Goku nie kieruje się tu chęcią dalszej walki, lecz próbą dania przeciwnikowi ostatniej szansy na zmianę. To wyraźny sygnał, że jego podejście do wrogów wynika z głęboko zakorzenionych przekonań dotyczących dobra, a nie lekkomyślności. Co więcej, bohater szybko zdaje sobie sprawę, że jego decyzja była błędem, co dodatkowo nadaje tej scenie emocjonalnej wagi. Saga Galaktycznego Patrolu to jedna z niewielu historii w ostatnich latach, która tak mocno eksploruje motywacje Goku i jego stosunek do zabijania przeciwników. Właśnie dlatego kontrowersyjny moment z fasolką senzu można postrzegać jako świadome pogłębienie postaci. Powrót anime daje twórcom szansę na rozwinięcie tej sceny i lepsze przedstawienie intencji bohatera. Jeśli produkcja zdecyduje się na szersze ukazanie jego motywacji, to wydarzenie w serialu może uniknąć aż takiej krytyki, zwłaszcza że od premiery mangowego pierwowzoru minęło już sporo czasu.

