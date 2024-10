Będzie remake American Psycho. Nie uwieżycie, kto go wyreżyseruje

Luca Guadagnino, znany z takich filmów jak Tamte dni, tamte noce czy Suspria, przygotowuje się do kolejnego zaskakującego projektu. Reżyser ma podjąć się stworzenia remake’u kultowego thrillera American Psycho. Film będzie nową wersją dzieła Mary Harron z 2000 roku (opartego na kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa), w którym Christian Bale wcielił się w rolę Patricka Batemana, bezwzględnego socjopaty z Wall Street.

Będzie nowy American Psycho

Za remake lub nową adaptację odpowiada studio Lionsgate, które zatrudniło Scotta Z. Burnsa do napisania scenariusza. Twórcy zamierzają przenieść historię Batemana do współczesności, oferując nową interpretację tej postaci. Remake ma na celu ukazanie Patricka Batemana z perspektywy współczesnych realiów, co z pewnością doda nowy wymiar tej ikonicznej postaci.