Poważnie? To on może zagrać w remaku American Psycho

Jak informowaliśmy niedawno, powstaje remake American Psycho. Reżyser Luca Guadagnino rozważa obsadzenie Jacoba Elordi w roli Patricka Batemana w tym uwspółcześnionym remake’u. Chociaż nie jest to jeszcze pewna informacja, plotki o takim wyborze krążą od kilku tygodni, a TheInSneider potwierdza je w swoim najnowszym newsletterze.

Gilbert Flores / Contributor /Getty Images

To on zagra w nowym American Psycho?

Elordi, znany z ról w Priscilli i Saltburn, a także z popularnego serialu Euforia, wydaje się być idealnym kandydatem do roli Batemana. Młody aktor ma odpowiedni wygląd, urok i pewność siebie, które mogą przekonać do tej postaci. Choć kojarzy się z cukierkowymi rolami, często grywał postacie niejednoznaczne. W 2025 roku Elordi ma kontynuować pracę na planie Euforii. Na razie jego zaangażowanie w projekt Guadagnino wciąż pozostaje niepotwierdzone, choć trzeba przyznać, że to nazwisko pasuje jak ulał to nowej wersji filmu.

Warto przypomnieć, że oryginalny American Psycho jest ceniony za swoją krytykę konsumpcjonizmu, satyrę na kulturę lat 80., psychologiczną głębię postaci oraz prowokacyjne przedstawienie przemocy i alienacji. W rolę główną wcielił się wówczas Christian Bale, którego kariera po tym występie eksplodowała.

